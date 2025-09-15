運動雲

林哲瑄引退！范國宸大爆哭　「豪朋游」化身大禮搞笑登場

▲▼林哲瑄引退宣布記者會 范國宸爆哭。（圖／記者王真魚攝）

▲范國宸在林哲瑄引退宣布記者會上落淚。（圖／記者王真魚攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

富邦悍將外野手林哲瑄今（15）日舉行引退宣告記者會，隊友們特別到場支持，爆哭的范國宸攜手戴培峰與「豪朋游」組合驚喜現身，讓林哲瑄當場露出又驚又喜、難掩感動的神情。

在球團安排下，范國宸率先登場，身為與林哲瑄關係密切的前後任隊長，兩人同台時情感自然流露，范國宸當下立刻大爆哭，主持人在一旁說道，范國宸初接隊長時，林哲瑄給予極大幫助，兩人互相擁抱時有說有笑也有淚，范國宸特地準備一副墨鏡贈送，象徵這段難能可貴的情誼。

▲▼林哲瑄引退宣布記者會 范國宸爆哭。（圖／記者王真魚攝）

就在林哲瑄以為隊友環節告一段落時，戴培峰推著「大禮」進場，揭開禮布的瞬間，「豪朋游」組合江國豪、陳仕朋、游霆崴驚喜登台，他們將自己「包裝成禮物」登上舞台，逗得林哲瑄忍不住開懷大笑。

三人身上分別穿著波士頓紅襪、休士頓太空人與德州遊騎兵的球衣，巧妙呼應林哲瑄的美職之路，並與他深情擁抱。

▲▼林哲瑄引退宣布記者會 豪朋友搞笑現身。（圖／記者王真魚攝）

隨後三位學弟也逐一發表感言，陳仕朋哽咽表示，一開始聽到這個消息非常難過，因為從剛進職棒到現在，林哲瑄一路上都很照顧他們，除了在球場上的事物，更會在私生活和休假時給予關懷，他也希望林哲瑄能換個方式繼續幫助學弟，培養更多好選手。

江國豪則說，進職棒6年，林哲瑄總是非常照顧後輩，不管是場下的鼓勵，或回到宿舍時帶大家一起吃飯：「平時就像大哥哥一樣，在這幾年真的辛苦他了。」最後輪到游霆崴，他哽咽對林哲瑄說：「辛苦了，你的退休人生不會少了我們三個。」現場再次陷入感性氛圍。

▲▼林哲瑄引退宣布記者會 豪朋友搞笑現身。（圖／記者王真魚攝）

在高國輝、范國宸、戴培峰與「豪朋游」的陪伴下，林哲瑄最終與眾人合影，為這場充滿驚喜與淚水的引退宣告記者會劃下句點。

 
