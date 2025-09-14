▲大谷翔平開轟道奇13比7逆轉勝巨人 分區封王魔術數字降至「11」。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇14日在與舊金山巨人的系列戰第2戰中，以13比7完成逆轉勝；日籍二刀流巨星大谷翔平此役擔任先發第一棒指定打擊，全場5打數3安打，包含一發飛行距離454英尺（約138公尺）的特大49號全壘打，並貢獻1打點、3得分，展現驚人火力。

首戰落敗的道奇在首局靠大谷的內野安打製造得點機會，弗里曼（Freddie Freeman）敲出適時安打先馳得點，但道奇先發克蕭（Clayton Kershaw）在1局下遭巨人打線狙擊，加上守備失誤，單局失掉4分，球隊陷入劣勢。

第3局大谷面對巨人王牌右投韋伯（Logan Webb），他在1好球後迎來92.1英里（約148公里）的伸卡球，完美掌握擊球時機，將球轟過中外野全壘打牆，形成賽季第49支全壘打。

這發全壘打擊球初速114.8英里、飛行距離454英尺、擊球仰角25度，創下大谷本季最遠紀錄，為道奇點燃反攻號角；隨後赫南德茲（Teoscar Hernández）再補上安打，道奇比分追至僅差1分。

第5局，道奇趁勢展開大反攻，滿壘時赫南德茲敲出逆轉2分二壘安打，接著羅哈斯（Miguel Rojas）、貝茲（Mookie Betts）也接連貢獻安打，道奇單局灌進6分，將比數翻轉為9比4。

雖然5局下被追回3分，但6局上羅哈斯再敲2分二壘安打，重新拉開差距；9局上大谷再度以安打上壘，隨後靠弗里曼二壘安打跑回保險分。

衛冕軍牛棚群在後半4局合力無安打接力，鎖定勝局，道奇最終以13比7擊敗巨人，系列戰扳成平手，同時將國西分區封王魔術數字減至「11」。

