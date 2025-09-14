開季0勝4敗竟成戰績王！釀酒人逆襲搶下MLB今年首張季後賽門票

▲密爾瓦基釀酒人晉級季後賽。（圖／翻攝自X／@MLB）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

密爾瓦基釀酒人以令人驚豔的逆襲劇碼，成為本季大聯盟首支取得季後賽門票的球隊。儘管賽季開局0勝4敗、擁全聯盟最差的失分差、6位先發投手同時進傷兵名單，釀酒人卻從谷底反彈，如今已邁入8年內第7度晉級季後賽，並劍指5年內第4座國聯中區冠軍。

賽季剛開打時，釀酒人遭逢嚴重投手荒，包含新加盟的昆塔納（Jose Quintana）尚未準備就緒，開幕主場更由短暫效力的羅德里奎茲（Elvin Rodriguez）擔綱先發，而柯提斯（Nestor Cortes）僅用3球便被敲出3發全壘打，隨後亦進傷兵名單。

當時總教練莫菲（Pat Murphy）坦言：「這樣的慘敗我們已經很久沒遇過了，但這正是我們學習的機會。」隨著賽季推進，釀酒人並未沉淪，反而逐步找回節奏。

5月底對海盜的比賽中，新秀德賓（Caleb Durbin）在2出局、2好球情況下連續纏鬥5球後敲出追平二壘安打，接著靠圖朗（Brice Turang）的安打跑回超前分，這是釀酒人本季首次完成大比分逆轉勝，亦是首度逆轉7局落後的比賽。

這場勝利成為轉捩點，自此起他們展開8連勝，接著在69場比賽中拿下53勝，躍升為全聯盟戰績最佳球隊，期間還打出11連勝與創隊史紀錄的14連勝。

陣中強打耶利奇（Christian Yelich）坦言，球隊本季在春訓期間就不被外界看好：「我們經常被忽略，今年更嚴重，但事實證明，人們說你好，不代表你真的好，說你不行，也不一定是真的不行，最終還是得靠場上表現說話。」