林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

林子豪 。（圖／統一獅提供）

▲林子豪 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／新北報導

統一獅今（12日）在新莊球場上演驚險逆轉戲碼，9局下靠著林子豪的適時二壘安打追到只差1分，最終由陳重羽敲出再見犧牲打，以5比4氣走味全龍。賽後MVP頒給了林子豪，他卻滿臉疑惑笑說：「蛤？我嗎？想說我也沒追平，但也不是不行啦，只是覺得聖平、重羽他們比較關鍵！」

9局下，獅隊1出局後攻佔滿壘，林子豪把握機會，擊出中外野深遠飛球形成二壘安打，送回陳鏞基與蘇智傑兩名跑者，將比分追成僅差1分。雖然味全教練團隨即提出重播輔助判決，質疑蘇智傑繞過三壘時是否確實踩壘，但最終維持原判，獅隊得分有效，攻勢得以延續。

林子豪坦言，當下滿壘一人出局的情況，他並沒有太複雜的想法，「即使我被三振或高飛球出局，後面打者還是有機會，就想把球往外野送，打出來的成果很開心。」

回憶9局那段挑戰場面，林子豪笑說自己當下完全搞不清楚狀況，「我其實不知道挑戰什麼。」他直到賽後問了蘇智傑才知道，「他說他們是挑戰他有沒有踩到壘包，我就問他：『啊你有嗎？』他說有。」

事實上，總教練林岳平當時也上場了解情況，他在賽後透露主要是想確認對方挑戰的項目，「看起來沒有我們被挑戰的條件，他們是挑戰蘇智傑繞三壘時是否有確實踩壘，所以我去詢問裁判，確定對方挑戰的內容。」

此役前7局，獅隊打線幾乎被味全王牌鋼龍封鎖，林子豪坦言對方的投球策略相當難纏，「他好球率很高，想等球，但都很快就進入2好球，真的不好打。」不過休息室氣氛沒有因此太差，「前半段打不出來，特別是前5局完全比賽，多少會急一點，但炸祖（林祖傑）那一支安打出來，後面就比較有放開。」

林子豪全場雙安貢獻2打點，謙虛把功勞歸給隊友，「比賽打到9局才有攻勢，也感謝學長有上壘，後面隊友也有送回來。」

至於有媒體問到「統一獅是不是在新莊特別會打？」林子豪笑說自己沒特別注意，「不過有聽到大家說佳緯在新莊打得特別好啦！」

