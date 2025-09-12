運動雲

賈吉雙響砲助洋基取勝　追平迪馬喬並列隊史第4：和傳奇同列很酷

▲賈吉雙響砲助洋基取勝　追平迪馬喬並列隊史第4：和傳奇同列很酷。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉雙響砲助洋基取勝　追平迪馬喬並列隊史第4：和傳奇同列很酷。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基隊長、「法官」賈吉（Aaron Judge）12日在主場迎戰老虎之戰中火力全開，前2次打擊都轟出全壘打，幫助球隊9比3拿下勝利；他生涯累積第361轟，追平傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio），並列洋基隊史全壘打榜第4名。

賈吉賽後表示：「他是偉大的洋基人，能和他們同列榜單真的很酷，但我覺得贏球更酷。」

洋基隊史全壘打榜目前由貝比魯斯（Babe Ruth，659）領先，其後依序是曼托（Mickey Mantle，536）與蓋瑞格（Lou Gehrig，493）。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉本季第45與第46轟，讓他累積45場單場雙響砲，名列隊史第3，僅次於貝比魯斯（68 場）與曼托（46 場）。

總教練布恩（Aaron Boone）談到賈吉的里程碑時說：「迪馬喬——感覺就像他永遠都在那裡，對吧？他在很多方面超越了棒球，能與他並列榜單，他就像揮手般地被超越；能親眼見證這一切是我的榮幸。」

今天正值911恐攻24週年，賈吉與隊友頭戴紐約市急難救援人員帽子，在開球前與總統川普握手，隨後登場比賽。

「對大家來說這都是艱難的一天，」賈吉說，「我們都記得當時身在何處，大家聚在一起，展現團結與堅強，正如這座城市與國家在那段時間展現的力量，我們很幸運能出來比賽。」

賽後，賈吉還特地對全隊發表談話，他說：「這不只是場比賽。」

賈吉首局轟出413英呎全壘打（擊球初速110.1英里），第3局再度開轟，飛行距離434英呎（擊球初速114.9英里），直送老虎牛棚後方。

條紋軍先發投手施利特勒（Cam Schlittler）則繳出6局失1分的好表現，賽後他也稱讚賈吉：「他可能是棒球界最好的球員。」

史丹頓（Giancarlo Stanton）同樣在第3局開轟，這是兩人生涯第56次在同場比賽一同開轟（含季後賽）。這發全壘打也讓洋基本季已有7位打者至少敲出20轟，追平隊史紀錄（2009與2019年）。

施利特勒此役被敲5支安打，送出2次保送與7次三振。他透露在先前對藍鳥的比賽中，因伸展投球時被看穿暗號，這次做了修正。

「我和一些球員、教練聊過，」施利特勒說，「這不是我上一場比賽後的第一個想法，但確實是我必須調整的地方，未來幾週我必須繼續修正。」

布恩則稱讚他的沉著：「無論是春訓比賽，還是9/11這樣的大賽，你都看不出差別，他非常專注。」

洋基雖在系列戰前2場被老虎以23比3碾壓，但最終以火力反彈收尾，目前戰績81勝65負，暫居美聯外卡榜首，領先紅襪半場。

紅襪本季系列戰以8勝2負佔優，但賈吉表示，現在正是「清除過去」的時機：「我們對他們一直沒什麼好成績，但沒有比現在更好的時機來改變，尤其賽季接近尾聲，是時候加快腳步了。」



