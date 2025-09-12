▲賈吉雙響砲助洋基取勝 追平迪馬喬並列隊史第4：和傳奇同列很酷。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基隊長、「法官」賈吉（Aaron Judge）12日在主場迎戰老虎之戰中火力全開，前2次打擊都轟出全壘打，幫助球隊9比3拿下勝利；他生涯累積第361轟，追平傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio），並列洋基隊史全壘打榜第4名。

賈吉賽後表示：「他是偉大的洋基人，能和他們同列榜單真的很酷，但我覺得贏球更酷。」

洋基隊史全壘打榜目前由貝比魯斯（Babe Ruth，659）領先，其後依序是曼托（Mickey Mantle，536）與蓋瑞格（Lou Gehrig，493）。

Legendary Company for The Captain #RepBX pic.twitter.com/pwZk5G9o9i — New York Yankees (@Yankees) September 12, 2025

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉本季第45與第46轟，讓他累積45場單場雙響砲，名列隊史第3，僅次於貝比魯斯（68 場）與曼托（46 場）。

總教練布恩（Aaron Boone）談到賈吉的里程碑時說：「迪馬喬——感覺就像他永遠都在那裡，對吧？他在很多方面超越了棒球，能與他並列榜單，他就像揮手般地被超越；能親眼見證這一切是我的榮幸。」

Judge matches Joe DiMaggio with his 361st Career Homer #AllRise pic.twitter.com/8GYJRD2BCc — New York Yankees (@Yankees) September 12, 2025

今天正值911恐攻24週年，賈吉與隊友頭戴紐約市急難救援人員帽子，在開球前與總統川普握手，隨後登場比賽。

「對大家來說這都是艱難的一天，」賈吉說，「我們都記得當時身在何處，大家聚在一起，展現團結與堅強，正如這座城市與國家在那段時間展現的力量，我們很幸運能出來比賽。」

賽後，賈吉還特地對全隊發表談話，他說：「這不只是場比賽。」

Tonight, we remember those we lost, the heroism of all who bravely sacrificed their own lives to save others, and those who died from illnesses obtained at Ground Zero. Their spirit lives on today with our First Responders and all who serve our communities and our country.



The… pic.twitter.com/LY5hA2FuAc — New York Yankees (@Yankees) September 11, 2025

賈吉首局轟出413英呎全壘打（擊球初速110.1英里），第3局再度開轟，飛行距離434英呎（擊球初速114.9英里），直送老虎牛棚後方。

條紋軍先發投手施利特勒（Cam Schlittler）則繳出6局失1分的好表現，賽後他也稱讚賈吉：「他可能是棒球界最好的球員。」

史丹頓（Giancarlo Stanton）同樣在第3局開轟，這是兩人生涯第56次在同場比賽一同開轟（含季後賽）。這發全壘打也讓洋基本季已有7位打者至少敲出20轟，追平隊史紀錄（2009與2019年）。

Big G with his 20th blast of the season pic.twitter.com/oD9Lhyw4Zk — New York Yankees (@Yankees) September 12, 2025

施利特勒此役被敲5支安打，送出2次保送與7次三振。他透露在先前對藍鳥的比賽中，因伸展投球時被看穿暗號，這次做了修正。

「我和一些球員、教練聊過，」施利特勒說，「這不是我上一場比賽後的第一個想法，但確實是我必須調整的地方，未來幾週我必須繼續修正。」

布恩則稱讚他的沉著：「無論是春訓比賽，還是9/11這樣的大賽，你都看不出差別，他非常專注。」

洋基雖在系列戰前2場被老虎以23比3碾壓，但最終以火力反彈收尾，目前戰績81勝65負，暫居美聯外卡榜首，領先紅襪半場。

紅襪本季系列戰以8勝2負佔優，但賈吉表示，現在正是「清除過去」的時機：「我們對他們一直沒什麼好成績，但沒有比現在更好的時機來改變，尤其賽季接近尾聲，是時候加快腳步了。」