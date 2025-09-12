運動雲

U18世界盃／連操樂天小將掀調度爭議　桃猿副領隊沈鈺傑請球迷放心

▲▼ 沈鈺傑 。（圖／記者王真魚攝）

▲沈鈺傑。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／台北報導

U18世界盃棒球超級循環賽，中華隊11日以1比8不敵韓國，總教練廖宏淵在近幾場比賽輪番使用樂天桃猿小將出賽，使投手調度策略成為討論焦點；對此桃猿副領隊沈鈺傑12日賽前表示，球團一直密切關心球員狀況，並強調這樣的短期比賽對球員成長具有正面意義。

「我知道昨天大家反應很大，其實我們一直都在關心，」沈鈺傑指出，同時他也強調，棒球的魅力在於每場比賽背後都有討論的空間。

「比賽的調度，球團一定會特別關心這3位（鍾亦恩、王奕翔、陳世展）；U18就是短期比賽，就像職棒的季後賽一樣，時間短、強度高，這不是每個人都有的機會。」

沈鈺傑接著提及，3名球員都是經過長期集訓、最終入選正選名單的優秀選手，他希望球員能「好好去享受這個比賽的強度與壓力」，突破壓力對未來棒球生涯有幫助。

針對球員未來規劃，沈鈺傑說明，3位投手回到球團後不會再參加二軍例行賽或自辦賽，而是進入秋訓，準備11月與韓國的交流賽；他也強調球團會依球員身體狀況審慎安排出賽。

沈鈺傑也提到球團與中華隊教練團保持密切溝通：「昨天我們有跟中華隊的教練去了解用球控管，大家都有在溝通，大會也有限制，我們都持續保持聯繫。」

他說明，U18球員仍在成長階段，成熟度較低，如果過於限制用球反而會影響表現，「如果是WBC那種經驗豐富的球員，球團可以限制他們，但小朋友還需要自由去發揮。」

此外，他指出這次比賽對3位投手的成長也有顯著幫助：「透過電視看他們3個的表現，他們直球速度都突破自己，王奕翔投到150公里，鍾亦恩在臨危授命情況下投到144公里，這對他們高中生涯是突破。」沈鈺傑認為，高強度的比賽能激發球員潛能，並強調球團持續與教練團保持聯繫與關注。

沈鈺傑最後表示：「大家放心，球團都有在關心，並持續與中華隊教練團溝通。」

關鍵字： U18世界盃中華隊韓國隊樂天桃猿沈鈺傑

