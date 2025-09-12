運動雲

雷納德密約風波「快艇股東神祕金流」曝　美媒：若屬實必須嚴懲

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲雅虎體育評論雷納德密約爭議：NBA若不重懲，將成其他球隊效法範本。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

快艇頭牌雷納德（Kawhi Leonard）深陷「掛名代言」爭議，《Pablo Torre Finds Out》節目再爆料，快艇小股東丹尼斯（Dennis Wong）在 Aspiration 公司向雷納德支付175萬美元的9天前，注資199萬美元，而這筆付款正好補上延遲支付的代言費。Aspiration已於今年3月破產，聯盟正調查這是否涉及規避薪資上限。

Aspiration曾在2021年與快艇簽下3億美元合作，快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）也以個人公司投資5000萬美元。雷納德則於2022年4月透過KL2 Aspire簽下4年2800萬美元代言協議，合約甚至規定若他離隊即告失效。如今該公司被爆出詐欺與破產，他們付款給雷納德的時間點與快艇小股東資金進出高度重疊，引發強烈質疑。

《雅虎體育》記者菲茲（Jason Fitz）、芬頓（Caroline Fenton）與哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）指出，這份爆料堪稱「關鍵證據」。他們強調，NBA理事會在本周於紐約舉行會議時，總裁席爾瓦（Adam Silver）竟未提及此案，讓其他球隊老闆私下震驚討論，「這可能是21世紀NBA最大的醜聞，怎麼會在會議中完全避而不談？」

▲▼快艇雷納德、金塊約基奇、布勞恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德與Aspiration的代言合約引發規避薪資上限疑雲。（圖／達志影像／美聯社）

《雅虎體育》更直言，快艇與Aspiration之間的關係網越織越緊，尤其小股東丹尼斯的女兒被爆受僱於Aspiration，使事件更耐人尋味。「當一家公司資金枯竭時，突然就有將近200萬美元流入，接著雷納德收到175萬美元，這難道還不足以說明問題？」

評論指出，若指控屬實，NBA必須「重拳出擊」，否則將為其他球隊提供規避薪資上限的「操作範本」：透過外部公司支付球員報酬，甚至不需要真實代言或服務，就能規避規則。

目前NBA已委託律師事務所調查此案，若違規屬實，快艇可能面臨最高750萬美元罰鍰、沒收選秀權，甚至合約無效與禁賽等嚴厲處分。快艇則嚴正否認涉入，「這種說法荒謬至極，雷納德的代言是獨立商業行為。」

