鄧愷威無緣對決大谷？台灣球迷期待可能落空　巨人媒體曝輪值

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

先前美媒預測，鄧愷威有機會在巨人與道奇系列賽登板，甚至可能首次對決大谷翔平。不過，舊金山當地媒體持不同意見，排出的三天輪值名單中並未見到鄧愷威。

根據美媒《ESPN》報導，鄧愷威的下一場先發原被推測將落在14日，於主場對道奇系列賽第2戰登板，該役道奇預計由山本由伸掛帥，外界期待兩位亞洲投手正面交鋒。不過，巨人媒體與當地記者提供的訊息卻有所出入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄧愷威本季戰績2勝4敗、防禦率7.54，先前對戰過教士、國民、光芒、響尾蛇、大都會、洛磯與紅雀，但尚未對上道奇。他上一場對紅雀表現兩極，前4局成功壓制，還飆出8次三振；不過進入5局後控球問題再度浮現，連續送出3次保送，隨即被日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）敲安失分。接手的救援投手無法止血，導致他帳面失掉4分。

原本台灣球迷期待鄧愷威能在與道奇系列賽登板，挑戰大谷翔平。然而，《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）指出，巨人接下來三戰將由韋蘭德（Justin Verlander）、韋伯（Logan Webb）和雷伊（Robbie Ray）三大主力先發；道奇則預計推出山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。根據大聯盟官網13日更新，首戰確定是山本對韋蘭德，14日克蕭先發，巨人尚未公布；15日道奇由葛拉斯諾掛帥，巨人同樣顯示待定。