155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

▲U18日本隊石垣元氣。（圖／截自侍JAPAN官網）

▲U18日本隊石垣元氣。（圖／截自侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃超級循環賽，日本隊11日對上美國隊上演強強對決。健大高崎王牌投手石垣元氣在延長賽8局危機時登板，靠著最快155公里火球強勢收尾，幫助日本以6比2擊敗美國，搶下關鍵勝利。

當時日本隊在延長賽上半攻下5分拉開差距，但投手西村一毅卻出現亂流，保送送回1分，形成 一出局滿壘的險境。此刻，石垣被推上火線。他毫不退縮，連飆三顆154公里速球，直接奪下三振，隨後再用155公里直球迫使打者擊出二飛，強硬化解滿壘危機，讓美國打線啞火。

根據日媒《中日體育》報導，石垣賽後笑著說：「我已經決定要用直球壓制，完全不覺得自己會被打。因為還有4分差，所以投起來更輕鬆。」這份冷靜，也成了日本隊守住勝利的關鍵。

平時容易因情緒高漲影響投球的石垣，這次卻異常沉著，他說：「今天能讓自己冷靜下來，所以投得更好。」看台上，母校健大高崎監督青柳博文親自到場，他坦言：「因為教練來看球，更想好好表現。」

日本隊此役擊敗同樣2勝0敗的美國，單獨領先超級循環賽，距離決賽更近一步。石垣說：「這是一個一定要贏的對手，很開心能做到，終於鬆了一口氣。」

【我不要下來！】狗狗堅持要人抱　撒嬌模樣眾人忍不住笑XD

﻿

