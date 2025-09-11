運動雲

>

查普曼神奇無安打紀錄告終　運動家9局逆轉紅襪避免被橫掃

▲紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

奧克蘭運動家11日在與紅襪的比賽中，於第9局展開驚險反攻，靠著蘭傑利爾斯（Shea Langeliers）與巴特勒（Lawrence Butler）的關鍵安打，以5比4擊敗波士頓紅襪，避免在主場遭到橫掃。

紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）在登板前已締造球團紀錄，連續17場比賽未被擊出安打，橫跨50打席，是自1901年以來大聯盟史上第3長的紀錄；但這一切在第九局被擊碎。

蘭傑利爾斯率先擊出二壘安打，隨後在隊友高飛球推進至三壘，巴特勒在兩好球情況下，逮中一顆時速100.2英哩的火球，擊出再見安打，讓運動家以戲劇性的方式贏下比賽，也送給紅襪本季第12場再見敗，為大聯盟之最。

運動家多名新秀持續繳出亮眼表現，柯茲（Nick Kurtz） 在第2局轟出本季第30發全壘打，成為大聯盟史上第32位新人單季達成30轟的球員，也是隊史繼坎塞柯（1986，33轟）、麥奎爾（1987，49轟）後的第3人。

蘭傑利爾斯同樣敲出單季第30轟，改寫個人生涯新高，並中斷球隊長達19局的得分荒；威爾森（Jacob Wilson）單場4打數1安，打擊率維持在 .319，緊追賈吉（Aaron Judge）的.321。

紅襪此役也非毫無機會，第4局靠著伊頓（Nate Eaton）、史托瑞（Trevor Story）與杜蘭（Jarren Duran）的火力，一度以3比2反超。

第9局他們更靠雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）的二壘安打追平比分，然而，此後從前段關鍵打擊未能把握，到斯萊頓（Justin Slaten）的不穩表現，以及漢彌爾頓（David Hamilton）在第9局被抓盜壘，種種失誤終究讓他們吞下敗仗。

查普曼17場無安打紀錄止步，這段期間累積14.2局，送出21次三振、僅4次保送，雖然吞敗，他的防禦率依然驚人的1.14。

運動家先發巴奈特（Mason Barnett）投3.2局失3分；紅襪新秀投手哈里森（Kyle Harrison）完成大聯盟初登板，投3局無失分。

紅襪在系列賽仍取得勝出，但錯失橫掃機會，且在外卡競爭中被德州遊騎兵縮小差距；距離自2021年以來首次打進季後賽，他們的魔術數字仍為12，在剩下15場比賽的情況下仍須努力。

關鍵字： 波士頓紅襪MLB波士頓紅襪MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

被說「在那邊拖」　林智勝懂鋒式幽默：不這樣講就不是陳大哥了

被說「在那邊拖」　林智勝懂鋒式幽默：不這樣講就不是陳大哥了

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

林智勝當教練隨隊一軍　葉總爆料有球隊要送東西

林智勝當教練隨隊一軍　葉總爆料有球隊要送東西

【忍不住火了】陳其邁轟台電反應太慢！當曾文生面前抗議　

熱門新聞

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3張育成砲轟徐若熙！韓國隊聚焦

4兄弟4比3險勝！締9局聯手無安打紀錄

5U18台韓今對決！　左投劉任右先發抗韓

最新新聞

1台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

2查普曼神奇無安打紀錄告終

3大谷翔平下次先發將與施瓦伯正面交鋒

4前小熊303轟名將瑞佐宣布退休

5李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366