查普曼神奇無安打紀錄告終　運動家9局逆轉紅襪避免被橫掃

▲紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

奧克蘭運動家11日在與紅襪的比賽中，於第9局展開驚險反攻，靠著蘭傑利爾斯（Shea Langeliers）與巴特勒（Lawrence Butler）的關鍵安打，以5比4擊敗波士頓紅襪，避免在主場遭到橫掃。

紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）在登板前已締造球團紀錄，連續17場比賽未被擊出安打，橫跨50打席，是自1901年以來大聯盟史上第3長的紀錄；但這一切在第九局被擊碎。

蘭傑利爾斯率先擊出二壘安打，隨後在隊友高飛球推進至三壘，巴特勒在兩好球情況下，逮中一顆時速100.2英哩的火球，擊出再見安打，讓運動家以戲劇性的方式贏下比賽，也送給紅襪本季第12場再見敗，為大聯盟之最。

運動家多名新秀持續繳出亮眼表現，柯茲（Nick Kurtz） 在第2局轟出本季第30發全壘打，成為大聯盟史上第32位新人單季達成30轟的球員，也是隊史繼坎塞柯（1986，33轟）、麥奎爾（1987，49轟）後的第3人。

蘭傑利爾斯同樣敲出單季第30轟，改寫個人生涯新高，並中斷球隊長達19局的得分荒；威爾森（Jacob Wilson）單場4打數1安，打擊率維持在 .319，緊追賈吉（Aaron Judge）的.321。

紅襪此役也非毫無機會，第4局靠著伊頓（Nate Eaton）、史托瑞（Trevor Story）與杜蘭（Jarren Duran）的火力，一度以3比2反超。

第9局他們更靠雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）的二壘安打追平比分，然而，此後從前段關鍵打擊未能把握，到斯萊頓（Justin Slaten）的不穩表現，以及漢彌爾頓（David Hamilton）在第9局被抓盜壘，種種失誤終究讓他們吞下敗仗。

查普曼17場無安打紀錄止步，這段期間累積14.2局，送出21次三振、僅4次保送，雖然吞敗，他的防禦率依然驚人的1.14。

運動家先發巴奈特（Mason Barnett）投3.2局失3分；紅襪新秀投手哈里森（Kyle Harrison）完成大聯盟初登板，投3局無失分。

紅襪在系列賽仍取得勝出，但錯失橫掃機會，且在外卡競爭中被德州遊騎兵縮小差距；距離自2021年以來首次打進季後賽，他們的魔術數字仍為12，在剩下15場比賽的情況下仍須努力。