GOAT之爭新火花！前NBA老闆庫班：詹皇能讓爛隊變強　喬丹做不到

▲庫班直言，最後一擊他會選喬丹，但要帶隊變強則選詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA史上最偉大球員（GOAT）的爭論多年來不曾停歇，喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）始終是被放在天平兩端的代表人物。獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）認為，兩人根本無從比較，「如果要我選最後一擊，我會選喬丹。如果是要讓整支球隊變更好，我會選詹姆斯。」

庫班在節目《The Arena》上談到，喬丹是最致命的「殺手」，擁有瘋狂的好勝心與毫無弱點的球技，關鍵時刻他永遠自己接管比賽；詹姆斯雖然同樣才華橫溢，但更傾向「做出正確的籃球選擇」，即使在最後時刻也願意把球傳給有空檔的隊友，帶領全隊進步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界批評詹姆斯缺乏「關鍵基因」，但支持者會拿出實例反駁，2007年他曾率領陣容平凡的騎士闖進總決賽，而喬丹在遇到皮朋（Scottie Pippen）之前，甚至從未贏過一輪季後賽。

▲詹姆斯以團隊為核心，能提升隊友表現，曾率領平凡騎士闖進總決賽。（圖／達志影像／美聯社）

庫班認為，這正突顯兩人差異，並不是單純的輸贏能比較，他總結道，「喬丹沒辦法帶爛隊變強，但詹姆斯可以。如果要我選最後一擊，我會選喬丹。如果是要讓整支球隊變更好，我會選詹姆斯。」

前老鷹控衛提格（Jeff Teague）也提出類似觀點，他直言詹姆斯與保羅（Chris Paul）一樣，擁有少數能「提升整支球隊」的特別能力，而喬丹更多是以身作則，靠自己贏球。

籃球的最終指標仍是勝利，喬丹以6屆總冠軍、從未打到搶七的完美紀錄立於不敗之地；詹姆斯則以4冠持續挑戰傳奇地位。庫班強調，這並非誰更偉大的問題，而是因為「兩人打球方式本質上完全不同」，才讓GOAT爭論成為永遠沒有答案的話題。