運動雲

>

台北戰神後場火力全面升級　爆炸型得分手洛夫頓加盟

▲▼爆炸型得分手「洛夫頓」加盟台北戰神。（圖／台北戰神提供）

▲爆炸型得分手「洛夫頓」加盟台北戰神。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今宣布，美國籍後衛洛夫頓（Zach Lofton）正式加盟台北戰神。現年32歲、身高193公分的洛夫頓，於2025 FIBA WASL西亞超級聯賽中場均繳出19.8分、5.9助攻，展現頂尖進攻實力。

洛夫頓上賽季於黎巴嫩籃球聯賽更寫下場均26.4分、7助攻、三分球命中率38%，以及單場豪取51分的精采演出，橫掃年度最佳球員、最佳防守球員、最佳外援及最佳後衛等七項殊榮。台新育樂總經理林祐廷表示，洛夫頓具備多元進攻手段，將全面升級戰神後場火力，「他在各國聯賽已證明爆炸型得分身手，我們期待他把這股能量帶進戰神，提升進攻威脅力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

洛夫頓職業生涯足跡遍佈美國、德國、科威特、黎巴嫩、利比亞、菲律賓與中國等地。2019-20年效力德國Rostock Seawolves，場均轟下27.7分，展現頂尖得分火力。2023加盟菲律賓PBA Meralco Bolts，更在對上 NorthPort的比賽中砍下生涯新高54 分，並於東亞超級聯賽4場比賽繳出場均 30.5 分。

近年則在黎巴嫩持續發揮影響力，曾有單場30 分、13 助攻的高效表現，展現不僅能單打得分，也能帶動全隊進攻的個人特長，更隨球隊Al Riyadi奪下2024 BCL Asia冠軍，累積完整的國際賽場資歷。

隨著洛夫頓加盟，新賽季戰神洋將陣容正式底定，台新育樂總經理林祐廷表示：「期待洛夫頓的加入能解決過去比賽中進攻突然停滯的問題，關鍵時刻能跳出來幫助團隊找回節奏。」未來也將與威力斯、基德以及齊曼加攜手，全面升級戰神攻防兩端戰力，為團隊爭取佳績。

關鍵字： TPBL台北戰神洛夫頓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

羅伯斯得知佐佐木朗希飆162公里火球 驚喜讚嘆：Great！

羅伯斯得知佐佐木朗希飆162公里火球 驚喜讚嘆：Great！

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

傷後最快球速！佐佐木朗希3A第5場登板　首局飆161.6公里

傷後最快球速！佐佐木朗希3A第5場登板　首局飆161.6公里

李洋分享「部長的第一份公文」　選手服入鏡落實每天運動30分鐘

李洋分享「部長的第一份公文」　選手服入鏡落實每天運動30分鐘

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

熱門新聞

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投

2達比修魔球！打者看傻眼三振

3大谷異次元貢獻！隊友只想叫他回家

4體育班存廢　李洋親上火線表態

5最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

最新新聞

1台德混血落選新秀梁瀚加盟攻城獅

2貝茲9月9場出賽已5度締造單場雙安

3爆炸型得分手洛夫頓加盟台北戰神

4席漢不敢去想無安打！稱讚道奇投手群

5古林睿煬首度實戰！後援1局最快153

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長今正式上任

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366