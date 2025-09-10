台北戰神後場火力全面升級　爆炸型得分手洛夫頓加盟

▲爆炸型得分手「洛夫頓」加盟台北戰神。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今宣布，美國籍後衛洛夫頓（Zach Lofton）正式加盟台北戰神。現年32歲、身高193公分的洛夫頓，於2025 FIBA WASL西亞超級聯賽中場均繳出19.8分、5.9助攻，展現頂尖進攻實力。

洛夫頓上賽季於黎巴嫩籃球聯賽更寫下場均26.4分、7助攻、三分球命中率38%，以及單場豪取51分的精采演出，橫掃年度最佳球員、最佳防守球員、最佳外援及最佳後衛等七項殊榮。台新育樂總經理林祐廷表示，洛夫頓具備多元進攻手段，將全面升級戰神後場火力，「他在各國聯賽已證明爆炸型得分身手，我們期待他把這股能量帶進戰神，提升進攻威脅力。」

洛夫頓職業生涯足跡遍佈美國、德國、科威特、黎巴嫩、利比亞、菲律賓與中國等地。2019-20年效力德國Rostock Seawolves，場均轟下27.7分，展現頂尖得分火力。2023加盟菲律賓PBA Meralco Bolts，更在對上 NorthPort的比賽中砍下生涯新高54 分，並於東亞超級聯賽4場比賽繳出場均 30.5 分。

近年則在黎巴嫩持續發揮影響力，曾有單場30 分、13 助攻的高效表現，展現不僅能單打得分，也能帶動全隊進攻的個人特長，更隨球隊Al Riyadi奪下2024 BCL Asia冠軍，累積完整的國際賽場資歷。

隨著洛夫頓加盟，新賽季戰神洋將陣容正式底定，台新育樂總經理林祐廷表示：「期待洛夫頓的加入能解決過去比賽中進攻突然停滯的問題，關鍵時刻能跳出來幫助團隊找回節奏。」未來也將與威力斯、基德以及齊曼加攜手，全面升級戰神攻防兩端戰力，為團隊爭取佳績。