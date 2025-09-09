葛拉斯諾7局無安打不問天！奪下睽違半年勝投　羅伯斯大讚出色

運動雲

▲▼道奇葛拉斯諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛拉斯諾主投7局無安打奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（9）日在主場以3比1擊退科羅拉多洛磯，收下2連勝。先發右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）演出7局無安打、送出11次三振的精彩內容，奪下睽違半年的勝投，也打破連9戰無勝的窘境，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚他表現非常出色。

此役葛拉斯諾開局穩健，唯一失分來自2局時對手以高飛犧牲打取得的1分，但他並未被敲出任何安打，7局投球中僅因2次四壞讓對手上壘，另送出11次三振，是他自7月傷癒復出後最具代表性的一場內容。

儘管復出後屢有好投，但始終無法摘下勝投，此戰終於終結連9戰無勝的窘境，拿下自3月以來的首勝，也是本季第2勝。

前5局道奇打線沒有給予火力支援，但葛拉斯諾仍維持穩定節奏，羅伯斯表示，「一開始他節奏還沒完全調整過來，但從第4局之後真的投得非常出色，他的曲球極具威力，直球表現也很好。」

事實上，葛拉斯諾原定於5日就要登板，但因背部緊繃臨時取消，羅伯斯透露今日調度不易，「當他球數逐漸增加，考量到先前有背部緊繃問題，要不要讓他繼續投並不容易決定，不過他今天的表現真的太棒了，從頭到尾都令人印象深刻。」

葛拉斯諾完成7局無安打好投後，第8局交由崔南（Blake Treinen）接手，順利投出3上3下，延續完成接力無安打；第9局換上終結者史考特（Tanner Scott），但一登板就被敲出左外野二壘安打，聯手無安打紀錄破功，不過他隨即穩住陣腳，連續解決3名打者，為道奇守住勝利。

崔南與史考特今日成功關門，一掃先前放火陰霾，羅伯斯對此給予2人肯定，「崔南今天做得很棒，至於史考特雖然被敲了二壘安打，但那其實是顆稍微偏低的球，被打者掌握到，最重要的是2人成功投完2局無失分，而且球隊拿下勝利，這一點最值得高興。」

道奇打線在前5局遭對手壓制，第6局靠著佛里曼（Freddie Freeman）敲出適時二壘安打扳平比數；7局上，大谷翔平擊出平飛二壘安打，之後由貝茲（Mookie Betts）擊出中間方向的致勝2分打點安打，完成逆轉，最終奪勝。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇葛拉斯諾

