甜瓜喊話詹皇「該休息了！」　美媒：他現在一年一年評估

記者游郁香／綜合報導

名人堂儀式上周末登場，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）成為焦點之一。他不僅在典禮上感性回顧生涯，還登上節目《The Late Show with Stephen Colbert》，談到多年好友詹姆斯（LeBron James）時語出驚人，笑說「夠了！該休息了！」希望詹皇快點加入他的退休行列。

安東尼感性又幽默地表示，「他是我的兄弟。我們從17、18歲起就綁在一起、總被比較，現在我進名人堂了，希望他快點把屁股抬起來，退休，過來這邊。」兩人同為2003梯的代表人物，與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）並列當年超級新秀，他們場下還是「香蕉船兄弟」。

▲▼甜瓜安東尼向好友詹姆斯喊話，「夠了！該休息了！」。（圖／達志影像／美聯社）

▲「甜瓜」安東尼（左2）入主名人堂，還開玩笑喊話詹姆斯（右2）「該休息了」。（圖／達志影像／美聯社）

安東尼已在2023年高掛球鞋，結束19年生涯，名列NBA歷史得分榜第9，也是美國隊史上最具榮譽的奧運球員之一。如今入主名人堂的他，正享受場外新生活。但40歲的詹姆斯依舊在場上拚戰，上季繳出場均24.4分、7.8籃板、8.2助攻，入選年度第2隊，今年夏天也選擇執行高達5260萬美元的球員選項，持續扛起重任。

根據《ESPN》資深記者溫德霍斯特（ Brian Windhorst ）的最新消息，詹皇本人對於「還要打多久」依舊沒有定論，「他現在是一年一年地評估。這會是他的最後一年嗎？有可能。會確定嗎？我不知道。他自己現在清楚嗎？也許吧。我的解讀是，目前還沒有定案，他會等到賽季結束再看自己的狀況。」

儘管外界充滿各種推測，詹姆斯已經明言，只有當他覺得自己無法維持頂尖水準時，才會選擇退役。從數據來看，他仍是聯盟頂級球星，但隨著安東尼正式入主名人堂並公開喊話，詹皇的退休話題比以往更真切，或許「後詹皇時代」真的已不再遙遠。

▲▼甜瓜安東尼向好友詹姆斯喊話，「夠了！該休息了！」。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼（左）與詹姆斯（右）同為2003梯代表人物，場上對決、場下情誼深厚。（圖／達志影像／美聯社）

