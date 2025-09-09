達比修有5.2局失3分本季用球數新高　小塔提斯再見犧飛氣走紅人

▲教士延長賽靠小塔提斯再見犧飛贏下比賽。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖地牙哥教士今（9）日主場迎戰辛辛那提紅人，由日籍老將達比修有掛帥先發，他雖繳出5.2局失3分、送出7次三振、無保送的內容，但與本季第4勝擦身而過，教士打線後段回神，終場靠著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的再見高飛犧牲打，以4比3氣走紅人，收下3連勝。

達比修有此役開局不穩，首打席就遭紅人開路先鋒弗里德爾（TJ Friedl）在8球纏鬥後轟出左外野陽春砲，讓教士先陷落後；3局上又在2出局後被克魯斯（Elly De La Cruz）敲出中間方向適時安打再失1分；6局上則被海斯（Austin Hays）擊出左外野陽春彈，形成0比3劣勢。

▲達比修有投出本季用球數新高。（圖／路透）

儘管開局不順，達比修有仍展現控球與球路變化上的老道技巧，全場用球91顆為本季新高，其中速球最快達95.0英里，最慢則搭配66.3英里的慢速曲球，節奏變換使紅人打線難以形成連續攻勢。

達比修有本場整體成績為5.2局被敲6安、包含2轟，失3分均為責失，無四死球、飆出7次三振，防禦率為5.65，最終無關勝敗。

教士打線前5局僅敲2安得分未開張，6局下靠著希茲（Gavin Sheets）與梅瑞爾（Jackson Merrill）接連敲出適時安打，一舉追回3分追平戰局，雙方一路僵持至延長第10局，小塔提斯在一、三壘有人時擊出中外野高飛犧牲打，幫助球隊以再見方式奪勝。