鄧愷威第5局「體能撞牆」控球突然走鐘！自責僅投4局

▲鄧愷威。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人台灣右投鄧愷威今（8）日對戰聖路易紅雀先發4局失4分吞敗，儘管前4局成功壓制打線，送出追平生涯單場最多的8次三振，但第5局開局連續保送形成亂流，提前退場，球隊終場以3比4落敗，鄧愷威賽後也攬下輸球責任。

本場為鄧愷威本季第6場出賽、第5場先發。他在前4局有效封鎖紅雀打線，未被得分且飆出8K，不過第5局面對紅雀打線連投出3次四壞保送形成無人出局滿壘，隨後遭努特巴爾（Lars Nootbaar）擊出安打失分退場，留下滿壘跑者最終也轉化為責失分。

本場鄧愷威總共用77球，主投4局被敲2安、失4分皆為責失，另投出8次三振與5次保送，單場保送數寫下生涯最多，賽後個人戰績降至2勝4敗，防禦率從7.23升為7.54。

賽後鄧愷威坦言，第5局控球失準可能與近期角色轉換與體能負荷有關。他指出，起初在3A時主要擔任後援，之後才逐步轉任先發，體能與投球節奏的調整尚在適應階段，加上連2場比賽的投球局數為本季最長，可能出現疲勞反應。

不過他也強調，先發投手的職責就是要撐下更多局數，不該推託，「擔任先發投手必須竭盡所能，吃下更多局數幫助球隊獲勝，所以我不會以此為藉口。」