羅里賽季第53轟領軍　水手18比2海扁勇士締造賽季新高

記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手8日在亞特蘭大火力全開，在Truist球場以18比2痛擊勇士，締造本季最具支配力的一場勝利；此戰羅里（Cal Raleigh）在9局上轟出本季第53發全壘打，不僅助隊創下單場得分新高，也讓他距離1961年曼托爾（Mickey Mantle）所保持的單季全壘打紀錄只差一轟。

緊接著，蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）再補上一支兩分砲，全場累積20支安打，同樣創下球隊本季新高，這場比賽水手共擊出5支全壘打，追平單季紀錄，也與前一晚的8局火力相呼應，這也是隊史第2次連續兩戰至少轟5發，上一次發生在1994年5月。

水手在兩戰合計攻下28分，這是隊史第11次達成，也是自2012年後首見。對於一支在三城客場之旅起步僅1勝6敗的球隊而言，這次系列賽橫掃意義重大，水手目前戰績75勝68敗，僅落後美聯西區龍頭休士頓太空人2.5場，並穩住美聯外卡最後一席。

「有時候你就必須說：『管它的，照著我們一整年打球的方式去打吧。』這就是我們必須保持的心態，」羅里賽後受訪時表示。

比賽關鍵出現在3局上，水手單局灌進8分，全隊單局除蘇亞雷茲外人人安打，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）掃出清壘二壘安打，為全場火力揭開序幕；蘇亞雷茲隨後則用雙響砲補足貢獻，這是他自交易截止回歸以來首度單場雙轟。

蘇亞雷茲表示：「當你拿到好結果，代表你做對了什麼，這就是你努力的原因，這就是你準備的目的，就是要拿到結果；追逐結果是不同的，我們不是在追逐結果，而是盡全力去做，結果終究會出現。」

羅里也盛讚羅德里奎茲的穩定心態：「胡里奧現在打得非常好，我覺得最重要的是，前幾天他有一場表現不佳——每個人都會有這種時候——但他沒有因此亂了方寸，他沒有試著去改變什麼，只是持續堅持他下半季以來的做法。」

Julio stays hot pic.twitter.com/NQy2qTd01z — Seattle Mariners (@Mariners) September 7, 2025

今天勇士臨時更換先發，原定登板的三振王史賴德（Spencer Strider）因養生考量延後出賽，由左投溫茨（Joey Wentz）代替先發；水手先發卡斯提歐（Luis Castillo）則在4局遭歐森（Matt Olson）擊出時速100.2英哩的強襲球打中投球手/手腕，賽後手上仍留有縫線印痕，但他強忍不適投滿6局僅失一分，成功反彈前四場10.06的高防禦率低潮。

卡斯提歐最後透過翻譯說道：「我覺得我的手能夠跟上球，所以我能很好地控球並執行投球……但明天再看看會不會痛。」