運動雲

>

台灣怪力男李灝宇本季第14轟出爐　擊落前道奇王牌投手

▲李灝宇。（圖／截自X:MudHens）

▲台灣怪力男李灝宇。（圖／截自X／MudHens，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇今（7）日擔任先發二壘手兼開路先鋒，首局首打席就敲出本季第14發全壘打，對象為前洛杉磯道奇王牌右投布勒（Walker Buehler），持續刷新個人旅美單季最多轟紀錄。

李灝宇首打席面對昔日道奇主力、目前以小聯盟合約效力費城人體系的布勒，雙方纏鬥至滿球數後，李灝宇鎖定偏高的速球，一棒炸出右外野大牆，擊球初速97.6英里、飛行距離367英尺，為球隊先馳得點，也替自己本季再添一轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李灝宇此役共有4打數繳出1安打，另選到1次保送，賽後打擊率為0.245。老虎3A全場與對手纏鬥至終局，以3比4些微之差落敗。

布勒生涯曾獲2屆世界大賽冠軍，在去年世界大賽第5戰為道奇守住勝利奪冠，此役他先發3局，被擊出5支安打（包含1發全壘打）、失2分（1責失），投出5次三振、3次保送，最終與勝敗無關。

▲李灝宇。（圖／截自X:Toledo Mud Hens）

關鍵字： MLB底特律老虎李灝宇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

12年前遇重大車禍被迫歸零　林智勝低谷爬起續寫傳奇

12年前遇重大車禍被迫歸零　林智勝低谷爬起續寫傳奇

「我們毀了山本的好表現」　羅伯斯親曝關鍵9下對話

「我們毀了山本的好表現」　羅伯斯親曝關鍵9下對話

張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩　林智勝大巨蛋感性告白

張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩　林智勝大巨蛋感性告白

林智勝國際賽回顧！從杜哈亞運到12強經典砲火　留下英雄印記

林智勝國際賽回顧！從杜哈亞運到12強經典砲火　留下英雄印記

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

熱門新聞

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸無安打比賽破功！

2大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

3林書逸失誤賽後特守　獅7比1宰兄弟

4大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

5林智勝生涯傳奇落幕

最新新聞

1快艇規避薪資上限？NBA聘外部律所調查

2李灝宇第14轟出爐　擊落前道奇投手

3山本無安打破功　最後一球自己配的

4洋基3比1力退藍鳥收關鍵勝利

5羅伯斯：我們毀了山本的好表現

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366