台灣怪力男李灝宇本季第14轟出爐　擊落前道奇王牌投手

▲台灣怪力男李灝宇。（圖／截自X／MudHens，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇今（7）日擔任先發二壘手兼開路先鋒，首局首打席就敲出本季第14發全壘打，對象為前洛杉磯道奇王牌右投布勒（Walker Buehler），持續刷新個人旅美單季最多轟紀錄。

李灝宇首打席面對昔日道奇主力、目前以小聯盟合約效力費城人體系的布勒，雙方纏鬥至滿球數後，李灝宇鎖定偏高的速球，一棒炸出右外野大牆，擊球初速97.6英里、飛行距離367英尺，為球隊先馳得點，也替自己本季再添一轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Hao-Yu Lee leading us off with a solo HR pic.twitter.com/K6OSsDeko2 — Toledo Mud Hens (@MudHens) September 6, 2025

李灝宇此役共有4打數繳出1安打，另選到1次保送，賽後打擊率為0.245。老虎3A全場與對手纏鬥至終局，以3比4些微之差落敗。

布勒生涯曾獲2屆世界大賽冠軍，在去年世界大賽第5戰為道奇守住勝利奪冠，此役他先發3局，被擊出5支安打（包含1發全壘打）、失2分（1責失），投出5次三振、3次保送，最終與勝敗無關。