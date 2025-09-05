運動雲

轉換心態、放下身段是當教練關鍵　葉君璋談林智勝引退

▲▼林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍「大師兄」林智勝今年跟球團簽下1年球員約+2年教練約，本季他將正式脫下球員戰袍，明年起轉任教練角色；總教練葉君璋在5日引退系列賽賽前受訪時談到，未來林智勝教練工作最大的挑戰，正是「轉換心態」與「放下身段」。

葉君璋明言，引退賽後林智勝將不再被排進出賽名單，「基本上是不會，退休就引退賽了，所以沒有了，」他也強調，如果球隊有季後賽可以打，也不會刻意再安排上場機會，「退休就是退休了」。

至於未來發展，林智勝今年3/31日在引退記者會中透露過有意出國進修；對此葉總表示，進修方式很多，端看他自己想走哪條路。

對此他解釋：「如果終究要在台灣，就像前輩們出去看一下，大概了解狀況就好，但國外的一些系統不是用肉眼就能理解的，除非真的長時間待在那裡，像2、3年甚至4年，才能更深入去了解他們的運作；反之，如果只是短期待個幾個月，差異並不大。」

談到教練職務，葉君璋再三提醒心態的重要性，「教練最重要的一點是要轉換心態，要放下身段，這個放下身段不是想像中那麼簡單，也不是自己覺得就算；很多教練從球員退下來，以為已經放下身段，但實際上跟真正的標準還差得遠。」

葉總最後也點出，林智勝只要專注做好自己認為應該完成的事情，就足夠了。

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

道奇3：5慘遭海盜橫掃！分區封王魔術數字消滅　大谷翔平掛蛋

﻿

