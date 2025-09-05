運動雲

羅伯斯不解為何狂輸「弱隊」　道奇慘遭墊底海盜橫掃　

▲▼道奇總教練羅伯斯。（圖／路透）

▲羅伯斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇近況持續低迷，今（5）日再度以3比5不敵國聯中區墊底的匹茲堡海盜，系列賽遭橫掃，苦吞3連敗。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後面色鐵青坦言，「我們已經輸得夠多了。」至於為何會狂敗給勝率不佳球隊，他則表示，「我也沒答案。」

本場比賽，道奇面對海盜怪物狀元史金恩茲（Paul Skenes）幾乎毫無作為，6局前僅靠拉辛（Dalton Rushing）、羅哈斯（Miguel Rojas）擊出2支安打、團隊挨8次三振，直到9局才得到分數，差點就遭完封。羅伯斯對此表示，「開局我們在球數上壓迫對方，看似打得不錯，但史金恩茲後來完全掌控節奏。」

比賽進入第9局，道奇在0比5落後的情況下，由貝茲（Mookie Betts）敲出本季第15號全壘打拉開反攻序幕，接著帕赫斯（Andy Pages）、羅哈斯分別敲出適時安打，一口氣追到2分差，然而反攻僅止於此，2出局一、二壘有人的關鍵時刻，替補捕手羅特貝特（Ben Rortvedt）上場，3球遭三振出局，未能讓站在下一棒圈等待的大谷上場。

大谷翔平此役擔任第1棒、指定打擊，面對史金恩茲吞下2次三振，未能製造威脅，他原本在第9局待命準備上場，卻因隊友未能延續攻勢而未獲打擊機會，僅能無奈站在圈邊看比賽結束。

羅伯斯賽後提到8局將先發捕手拉辛換下的決定，「我們當時落後5分，拉辛已經連續出賽3、4場，想讓他休息。如果我能預料到9局會打出8人攻勢，也許會做不同選擇……」語帶遺憾。

道奇近6戰吞下5敗，對手多為勝率不佳的隊伍，羅伯斯坦言，「對這些戰績不好的球隊，我們已經輸得夠多了，即便今天面對的是頂尖投手，這不改變我們是輸給低勝率球隊的事實。至於為什麼？我也沒答案。」

道奇目前雖仍暫居國西第1，但與第3的舊金山巨人勝差僅剩7場，雙方後續還有7場正面對決，巨人自力封王的可能性重新浮現，道奇的魔術數字正式消滅，情勢驟緊。

