辛納「暫時收起友情」直落3橫掃穆塞蒂　強勢闖進美網4強

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）在美國網球公開賽再度展現統治力，台灣時間4日上午他在4強門票之爭以6-1、6-4、6-2橫掃同胞穆塞蒂（Lorenzo Musetti），成為史上第一場「義大利內戰」大滿貫男單8強戰的贏家。

這場比賽僅耗時2小時，辛納全程壓制對手，以近乎完美的狀態闖進4強；他也成為公開賽年代第2年輕能在同一賽季4大滿貫都打進準決賽的球員，僅次於2008年22歲的納達爾（Rafael Nadal）。

「我們彼此非常熟悉，」辛納在勝利後談到與穆塞蒂的對決，「我們來自同一個國家，每次籤表上都有很多義大利選手，我知道這裡也有許多義大利球迷，所以能在這裡比賽很棒；當然，我們一起打過台維斯盃，但比賽時要把友情暫時收起，等到握手時，一切又回歸正常。」

談到整體表現，辛納強調：「對我來說，今天是一場很棒的比賽，非常穩定，尤其是開局非常出色。」

辛納作為衛冕冠軍，已連奪3座硬地大滿貫冠軍，本場勝利讓他的硬地連勝場次來到26場，追平喬科維奇（Novak Djokovic）與倫德爾（Ivan Lendl），並列史上第3長。

男子硬地大滿貫最長連勝紀錄：費德勒（Roger Federer）：40（2005-08）、喬科維奇：27（2011-12）、辛納：26（進行中）、喬科維奇：26（2015-16）、倫德爾：26（1985-88）、麥肯羅（John McEnroe）：25（1979-82）。

辛納為了保住世界第一寶座，必須在本屆美網壓過艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），但在此之前，他將先面對4強對手阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime）。

值得一提的是，阿利亞西姆是少數在交手紀錄上領先辛納（2-1）的球員，雖然辛納上個月辛辛那提大師賽中僅丟2局橫掃對手，但阿利亞西姆的兩場勝利都出現在2022年，仍具有威脅性。

辛納展現極致壓制力，全場首發球得分率高達91%（42/46），幾乎不給穆塞蒂任何機會，穆塞蒂全場75個接發球分僅拿下18分，7個破發點更是無一兌現。

辛納距離生涯第300場巡迴賽勝利僅差1場，本賽季戰績來到36勝4敗，24歲零18天的他，也刷新了維蘭德（Mats Wilander）保持的紀錄，成為史上最年輕在單一賽季贏下25場大滿貫比賽的球員。

