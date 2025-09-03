運動雲

勇士陷人財兩失危機！　美媒警告：必須力阻庫明加簽合格報價

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加與勇士續約談判陷入膠著，距離合格報價最後期限只剩不到一個月。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約僵局進入9月仍未解決。距離NBA訓練營僅剩4周，合格報價的最後期限也只剩不到一個月，灣區媒體點出，勇士必須設法避免庫明加選擇簽下1年790萬美元的合格報價，否則將重創球隊補強與未來佈局。

勇士開出的方案是兩年約4500萬美元，但堅持第2年是「球隊選項」；庫明加團隊則要求改為「球員選項」。這份合約首年薪資達2175萬美元，但依規定，他的交易輸出薪資會被計算為一半，這也是為何這場談判的核心，實際上是在於「控制權」。

▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士堅持掌控合約主導權，庫明加則希望未來能掌握在自己手中。（圖／達志影像／美聯社）

《NBC體育》灣區站分析，對勇士而言，一旦庫明加改簽合格報價，本季將完全失去交易他換取明星的可能，嚴重限制球隊的補強操作。

勇士核心柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）都已是「高齡」球員，庫明加是陣中最具價值的年輕籌碼。若放任他打完最後一年後恢復自由身，勇士不僅將失去他的「鳥權」，還可能在明夏人財兩失。而整季媒體對他去留的追問，更會成為休息室隱憂。

雖然簽下合格報價對庫明加本人也有風險，但相比之下，勇士承受的代價或許更大。過去的例子是前年度新秀第一隊中鋒諾埃爾（Nerlens Noel），他2017年拒絕獨行俠開出的4年7000萬美元長約，選擇合格報價，最終因傷陷入低谷，隔年只能領底薪。

▲▼勇士前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加若簽下合格報價，將失去交易價值，對勇士來說是場惡夢。（圖／達志影像／美聯社）

但庫明加的情況不同，他選擇2年合約與合格報價的差距僅約1300萬美元（合格報價790萬 vs 勇士開出的首年薪資2175萬）。這位前場大物10月才滿23歲，身為2021年首輪第7順位，他對自己未來合約年薪能超過1300萬美元充滿信心。

據了解，國王與太陽都曾開出包含「球員選項」的長約，甚至承諾給庫明加先發位置，但因勇士不願進行「先簽後換」作罷。如今，庫明加與勇士依舊僵持不下，雙方誰先讓步，將決定這場談判的走向。

對勇士而言，這是一場不容失敗的攻防戰，避免庫明加簽下合格報價，是球隊維持戰力與靈活補強的唯一解方。

