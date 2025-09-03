國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

國聯MVP爭奪戰進入白熱化，但美國媒體普遍認為大谷翔平仍是最大熱門。道奇專門網站《Dodger Blue》記者施皮格爾（Jeff Spiegel）在Podcast節目《DodgerHeads》邀請《富比士》資深MLB記者維特拉德（Anthony Witrado）深入討論，兩人一致強調，「這根本不是拉鋸戰，MVP應該就是大谷。」

大谷本季以投手身分先發11場，累積32.1局，戰績1勝1敗、防禦率4.18，尚未完全找回昔日身手；不過打者火力依舊驚人，出賽134場，繳出打擊率.276、45轟、85打點。相比之下，雖然費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）打出單場4轟、累積49轟與119打點，聲勢一度飆升，但數據面仍不及大谷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在節目中，維特拉德直言這根本「毫無爭議」：「這個話題之所以再度被炒熱，是因為舒瓦伯單場4轟。媒體節目往往會煽動爭論，但我看到幾乎所有結論都是：『4轟很驚人，但MVP還是大谷，討論可以結束了。』」

施皮格爾也贊同此說，他認為若理性冷靜分析，大家都會同意大谷才是MVP，「這根本不是拉鋸戰」。他特別點出幾項數據：美國數據網站FanGraphs的fWAR（勝利貢獻值），大谷以7.0高居國聯第一，舒瓦伯則是4.4，排名第13，差距懸殊。

其他數據上，大谷的WPA（勝利增益值）4.94、wRC+（得分創造力指數）165、OPS.986，皆為聯盟第一；舒瓦伯則是WPA 2.69排第8、wRC+ 156排第2、OPS .948排第2。雖然舒瓦伯以49轟、119打點暫居聯盟雙料王，但目前這場MVP之爭，仍是二刀流球星大谷翔平一枝獨秀。