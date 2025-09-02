▲范振宸穩健先發、打線單局灌6分 臺北市大6比3勝中信科大。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



記者胡冠辰／桃園報導

臺北市大今（2日）在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽展開與中信科大的激烈交鋒，臺北市大在2局下半火力全開，單局灌進6分奠定勝基，雖然中信科大在6局上半展開反撲追回3分，但終究無力逆轉，最終由臺北市大就以6比3收下比賽勝利。

比賽前2局雙方皆未能突破，直到2局下半，臺北市大打線徹底甦醒，潘宇翔、楊子濬接連安打後，黃提摩太選到保送形成滿壘，廖睿綸適時敲安率隊1比0先馳得點。

隨後戴伯丞、黃聖凱連續建功，加上捕手爆傳與白井雄登補上一棒，臺北市大單局灌進6分，直接打崩中信科大先發投手，並迫使對手提前換投。

落後6分的中信科大在6局上半終於有所突破；二三壘有人時，林軒廣掃出二壘安打帶回2分，隨後那霆恩再補上一支適時安打送回1分，將比分追至3比6；然而壘上跑者回壘不及形成出局，讓攻勢戛然而止。

臺北市大先發投手范振宸此役表現沉穩，主投5局完全壓制中信科大打線，雖然後援投手局在6局上半遭遇亂流，但最終他們及時止血，將比分定格在6比3，順利晉級。