運動雲

>

范振宸穩健先發、打線單局灌6分　臺北市大6比3勝中信科大

▲范振宸穩健先發、打線單局灌6分　臺北市大6比3勝中信科大。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲范振宸穩健先發、打線單局灌6分　臺北市大6比3勝中信科大。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

記者胡冠辰／桃園報導

臺北市大今（2日）在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽展開與中信科大的激烈交鋒，臺北市大在2局下半火力全開，單局灌進6分奠定勝基，雖然中信科大在6局上半展開反撲追回3分，但終究無力逆轉，最終由臺北市大就以6比3收下比賽勝利。

比賽前2局雙方皆未能突破，直到2局下半，臺北市大打線徹底甦醒，潘宇翔、楊子濬接連安打後，黃提摩太選到保送形成滿壘，廖睿綸適時敲安率隊1比0先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後戴伯丞、黃聖凱連續建功，加上捕手爆傳與白井雄登補上一棒，臺北市大單局灌進6分，直接打崩中信科大先發投手，並迫使對手提前換投。

▲范振宸穩健先發、打線單局灌6分　臺北市大6比3勝中信科大。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲范振宸穩健先發、打線單局灌6分　臺北市大6比3勝中信科大。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

落後6分的中信科大在6局上半終於有所突破；二三壘有人時，林軒廣掃出二壘安打帶回2分，隨後那霆恩再補上一支適時安打送回1分，將比分追至3比6；然而壘上跑者回壘不及形成出局，讓攻勢戛然而止。

臺北市大先發投手范振宸此役表現沉穩，主投5局完全壓制中信科大打線，雖然後援投手局在6局上半遭遇亂流，但最終他們及時止血，將比分定格在6比3，順利晉級。

關鍵字： 桃園盃中信科大臺北市大

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

李大浩28萬豪氣請學弟嗑牛肉　母校又奪冠須兌現！網：又要噴錢啦

李大浩28萬豪氣請學弟嗑牛肉　母校又奪冠須兌現！網：又要噴錢啦

甲子園冠軍左投末吉良丞返鄉先發　U18日本隊熱身賽滿場完售

甲子園冠軍左投末吉良丞返鄉先發　U18日本隊熱身賽滿場完售

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門新聞

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威5.1局失2分　大聯盟先發首勝

2韓媒關注兄弟Thank You柯威士

3衛少、西蒙斯至今沒人要？球探點出現實

4終結7年空窗！鄧愷威繼陳偉殷先發勝

5啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告

最新新聞

1PCA敲大聯盟本季首支2好球短打安打

2唐西奇「甩肉14公斤」詹皇有功

3范振宸5局好投穩定軍心　總教練盛讚

4巴克利榮登2025年NFL百大球員榜首

5林智勝引退賽預售3戰近9萬

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總盛讚安定感：有機會下周再先發

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366