「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威2日（台灣時間）繳出5.1局失2分好投，奪生涯首場先發勝，韓媒也關注這位「李政厚的隊友」，並明言他是經典賽的競爭對手。

韓媒《starnews》以「台灣大喜訊！鄧愷威在庫爾斯球場繳『8K零保送』最佳投球 WBC將成韓國強敵」為題報導。文中提到，台灣媒體一片熱議，因為台灣國家隊右投 鄧愷威在美國職棒投出精彩表現，拿下大聯盟生涯第2勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤其比賽場地是在被稱為打者天堂、投手惡夢的「庫爾斯球場」，更凸顯這場好投的價值。文中指出，外界普遍認為，他將成為2026年3月世界棒球經典賽（WBC）韓國隊必須嚴防的對象。

鄧愷威主投 5.1局，被敲9安打，送出8次三振，沒有保送，僅失2分，收下本季第2勝（3敗）。效力的舊金山巨人隊則靠李政厚多次上壘與隊友好守，以8比2大勝。

這是鄧愷威本季第5次登板，也是他展現最佳內容的一役。在打者容易擊出長打的庫爾斯球場，他沒有被擊出任何全壘打，且沒有四壞保送。雖然被敲多達9支安打，但展現危機處理能力，把傷害降到最低，還狂飆8K。

根據MLB官方數據追蹤網站「Baseball Savant」，鄧愷威是位球路多樣的投手，除了直球外，還能投橫掃球、曲球、變速球與伸卡球。他的四縫線速球平均球速達 93.3英里（約150公里），屬於大聯盟平均以上水準。

報導提到，值得注意的是，鄧愷威有機會再度披上中華隊戰袍參加2026年WBC經典賽。他曾在2023年代表台灣出戰世界棒球經典賽。2026年大賽中，台灣與韓國同在C組，雙方將於2026年3月8日於東京巨蛋正面交鋒。