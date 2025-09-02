運動雲

>

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威2日（台灣時間）繳出5.1局失2分好投，奪生涯首場先發勝，韓媒也關注這位「李政厚的隊友」，並明言他是經典賽的競爭對手。

韓媒《starnews》以「台灣大喜訊！鄧愷威在庫爾斯球場繳『8K零保送』最佳投球　WBC將成韓國強敵」為題報導。文中提到，台灣媒體一片熱議，因為台灣國家隊右投 鄧愷威在美國職棒投出精彩表現，拿下大聯盟生涯第2勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤其比賽場地是在被稱為打者天堂、投手惡夢的「庫爾斯球場」，更凸顯這場好投的價值。文中指出，外界普遍認為，他將成為2026年3月世界棒球經典賽（WBC）韓國隊必須嚴防的對象。

鄧愷威主投 5.1局，被敲9安打，送出8次三振，沒有保送，僅失2分，收下本季第2勝（3敗）。效力的舊金山巨人隊則靠李政厚多次上壘與隊友好守，以8比2大勝。

這是鄧愷威本季第5次登板，也是他展現最佳內容的一役。在打者容易擊出長打的庫爾斯球場，他沒有被擊出任何全壘打，且沒有四壞保送。雖然被敲多達9支安打，但展現危機處理能力，把傷害降到最低，還狂飆8K。

根據MLB官方數據追蹤網站「Baseball Savant」，鄧愷威是位球路多樣的投手，除了直球外，還能投橫掃球、曲球、變速球與伸卡球。他的四縫線速球平均球速達 93.3英里（約150公里），屬於大聯盟平均以上水準。

報導提到，值得注意的是，鄧愷威有機會再度披上中華隊戰袍參加2026年WBC經典賽。他曾在2023年代表台灣出戰世界棒球經典賽。2026年大賽中，台灣與韓國同在C組，雙方將於2026年3月8日於東京巨蛋正面交鋒。

關鍵字： 台灣投手鄧愷威舊金山巨人大聯盟WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

李大浩28萬豪氣請學弟嗑牛肉　母校又奪冠須兌現！網：又要噴錢啦

李大浩28萬豪氣請學弟嗑牛肉　母校又奪冠須兌現！網：又要噴錢啦

甲子園冠軍左投末吉良丞返鄉先發　U18日本隊熱身賽滿場完售

甲子園冠軍左投末吉良丞返鄉先發　U18日本隊熱身賽滿場完售

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

熱門新聞

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威5.1局失2分　大聯盟先發首勝

2韓媒關注兄弟Thank You柯威士

3終結7年空窗！鄧愷威繼陳偉殷先發勝

4衛少、西蒙斯至今沒人要？球探點出現實

5兄弟首輪中繼好投　U18逆轉勝

最新新聞

1勇士重返東超　曾祥鈞、莫巴耶齊迎敵

2邱彥祖關鍵清壘安助東大9比2力退高大

3教士悲報！牛棚大將亞當本季報銷

4領航猿轉戰和平館　打東超開幕戰

5韓媒警戒鄧愷威：WBC將成韓國強敵

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總盛讚安定感：有機會下周再先發

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366