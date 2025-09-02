運動雲

「界外球？竟是全壘打！」史托瑞創本季最短轟　芬威球場再添傳奇

▲史托瑞（Trevor Story）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒總是充滿戲劇性，而 波士頓芬威球場（Fenway Park） 再次見證歷史。紅襪游擊手史托瑞（Trevor Story）2日（台灣時間）擊出一支疑似界外球的飛球，經過重播挑戰後，被改判為全壘打，成為本季最短的全壘打，也寫入芬威球場的歷史故事。

比賽進行到6局下，紅襪面對克里夫蘭守護者，史托瑞把球打向右外野界線附近。守護者右外野手諾爾（Jhonkensy Noel）在界外柱（Pesky Pole）附近起跳接球，球看似彈到他手套後落在低矮外野牆上。當下裁判判定界外，諾爾甚至隨意把球丟回內野。

不過紅襪提出挑戰，電視重播顯示，球實際上是直接碰到諾爾手套後擊中界外柱，而界外柱就是全壘打的界線。判決改為全壘打，紅襪因此將比分擴大至6比3，全場球迷歡聲雷動。最終紅襪就以 6比4 拿下勝利。

芬威球場的右外野標竿「Pesky Pole」距離本壘僅 302英尺（約92公尺），是大聯盟最短的全壘打距離。根據MLB數據專家蘭斯（Sarah Langs）統計，這支球被認定為 2025年球季最短的全壘打，同時也是 自2015年Statcast紀錄以來的第二短全壘打。

【出國當天收到教召？】好友傳簡訊整人　他當場崩潰XD

