鄧愷威生涯首場先發勝製造17次揮空　教頭盛讚他有「橡膠手臂」

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣投手鄧愷威今（2）日代表舊金山巨人先發，主投5.1局失2分，飆出本季單場最多的8次三振，成功壓制科羅拉多洛磯打線，率隊以8比2奪勝。總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後盛讚鄧愷威擁有「橡膠手臂」。

這不僅是鄧愷威本季第2勝，也是他大聯盟生涯首場先發勝投，此役面對洛磯，他全場共投85球，有36顆橫掃球、24顆四縫線速球、18顆曲球、7顆伸卡球，最快球速達94.7英里，共製造17次揮空，其中橫掃球貢獻12次，是壓制對手的關鍵武器。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《舊金山紀事報》報導，梅爾文在賽後表示，「他有橡膠手臂，隨著比賽推進，你可以看到他的信心一點一滴地累積。」雖然全場被敲9支安打，其中包含2支二壘安打，但鄧愷威多次在壘上有人的情況下穩住陣腳，2局下一、三壘有人、3局下一、二壘有人，他都靠著三振脫困，賽後鄧愷威表示，「這讓我在壘上有人時能更自在地投球。」

鄧愷威上一次登板為8月20日對上聖地牙哥教士，當時主投3.1局、失3分（2分自責），吞下敗投，下放3A修正回歸後，此役表現明顯回溫。截至今日，他本季在大聯盟共出賽5場，其中有4場先發，戰績2勝3敗，防禦率7.23，總計投18.2局送出20次三振、9次保送、3次觸身球，被打擊率0.303、每局被上壘率為1.71。