猛象軍團注入新血！中信兄弟8名新秀簽約到位　蔡琞傑490萬加盟

▲猛象軍團注入新血！中信兄弟8名新秀簽約到位　蔡琞傑490萬加盟。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟今（31日）正式宣布，與2025年中華職棒選秀會選進的8名新秀完成簽約，共計5名投手及3名野手近期已陸續完成體檢，並投入中信兄弟二軍及農場的訓練，也期待團隊在注入新血後，新秀們能夠激化猛象軍團的良性競爭，成為未來團隊指日可待的後起之秀。

中信兄弟在2025年選秀會上，第一輪指名來自榖保家商的蔡琞傑，在今天確定以簽約金490萬，月薪6萬元簽下這名潛力新秀。

蔡琞傑不僅是內外野兼修的中線野手，在攻守兩端也皆具實力，是球團有所期待的未來之星；目前蔡琞傑也正隨U18中華隊集訓，預計在9月下旬入隊報到，期待在不久的將來，有機會看到蔡琞傑在一軍戰場上一展長才，為球隊拚出好成績。

今年第二輪指名的徐磊，是來自雲林縣麥寮高中的主力強投，在高中三年期間，徐磊也憑藉著教練的指導與自身努力，拿下多項投手大獎。不過徐磊與中信兄弟第五輪選進的野手王興楷，皆是在體檢過程中，有發現舊傷的狀況，在經過與球團協商後，以二軍月薪6萬元及5萬元，且有條件的簽約加入中信兄弟的訓練體系，期待徐磊與王興楷能夠越來越進化，成為黃衫軍未來不可或缺的重要戰力！

中信兄弟第三輪指名的捕手焦子杰，以簽約金290萬，月薪6萬元正式披上黃衫。第四輪指名的投手呂昱廷，則是以簽約金240萬，月薪6萬元正式加入猛象軍團。

第六輪指名選進的投手錢可倫，以簽約金110萬，月薪6萬元加入。第七輪與第八輪指名選進的投手陳英睿及高秉洋，以二軍月薪7.5萬及7萬元加入中信兄弟。

今年中華職棒選秀會中信兄弟選擇的8名新秀已全數完成簽約，此外，球團也在日前向聯盟註冊3位自培選手，共有11位未來之星加入團隊。

中信兄弟領隊劉志威表示，「期待新秀們不論是技術層面或是心理成熟度，都能夠持續精進為職棒舞台努力，發揮最好的表現，成為球隊未來指日可待的後起之秀。」

