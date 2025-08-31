運動雲

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平日前在對戰聖地牙哥教士的比賽中，轟出本季第45號全壘打，隨後與一名先前對他狂噓的敵隊球迷擊掌的「神級應對」，引發熱議。如今，幕後的細節也逐漸曝光，道奇球星貝茲（Mookie Betts）在podcast節目中透露了當時的心境。

這一幕發生在8月24日（台灣時間25日）與教士的本季最後一場比賽，9局下半。大谷上場前，在等待打擊的圈內，與一名戴著教士帽、朝他大聲噓聲的男性球迷交談了幾句。隨後，大谷轟出第45號全壘打繞壘回來，在進入休息區前，突然主動伸手與該男子擊掌，還輕拍對方肩膀，用這樣的「高EQ」行動讓對方啞口無言。

根據日媒《Full-Count》 報導，貝茲在自己主持的美國podcast節目《On Base with Mookie Betts》中談到這件事。當天來賓是前道奇、現效力於紅人的內野手拉克斯（Gavin Lux），他興奮地說：「我有看到那一幕！」

貝茲回憶道：「那傢伙真的對翔平亂喊一通。我心裡想的就是──『翔平，拜託幫我讓這傢伙閉嘴，求你了！』」他繼續說：「結果他真的打出全壘打，我就轉頭狠狠盯著那個人看。雖然不是我打的全壘打，但我還是用眼神告訴他──『好了吧，現在總該閉嘴了吧？』」

事後，這位噓聲球迷也在podcast節目《Dodgers Dugout》出面，談到當時情況時說：「貝茲轉過頭來盯著我，就像在說──『你到底以為自己在對誰叫囂啊？』（笑）就是那種感覺。」可見貝茲的「暗示」確實傳達到了。而隨著大谷翔平的45號全壘打飛出，這名男子也立刻從放聲挑釁轉為滿臉尷尬，場面頗具戲劇性。

關鍵字： 道奇大谷翔平貝茲全壘打球迷

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

【摩西分海？】阿姨逆向硬闖車陣！ 20車嚇瘋急閃避讓路

