林暉盛5局好投、宋晟睿開轟挹注3打點　中信兄弟5比3擊退味全龍

▲中信兄弟先發投手林暉盛。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟30日作客臺北大巨蛋挑戰味全龍，全場在超過34142名球迷的見證下，兄弟靠著宋晟睿2局轟出兩分砲奠定勝基，全場黃衫軍火力串聯多次建功，終場就以5比3擊敗龍隊，收下勝利；這場比賽同時寫下味全龍本季主場的單場新高觀眾人數。

兄弟一開局就展現攻勢，岳政華首打席敲安，王威晨在一壘有人時擊出滾地球帶有打點，幫助球隊先馳得點，以1比0領先；2局上半宋晟睿逮中伍鐸失投球，一棒轟出兩分砲，兄弟將比分拉開至3比0。

味全在3局下半展開反擊，郭天信先是選到保送，隨後李凱威補上中間方向二壘安打追回1分；6局下半龍隊再度進攻，陳子豪、朱育賢接連安打，劉基鴻高飛犧牲打送回分數，將比數追到2比4。

兄弟則在6局上半靠岳政華、王政順連續安打再添一分，始終保持領先。8局下半龍隊靠吉力吉撈．鞏冠、陳子豪連續安打製造無人出局得點圈機會，朱育賢補上安打送回1分，味全一度追到3比4，不過之後遭到雙殺化解攻勢。

9局上半，岳東華選到保送後，宋晟睿再度站出來，擊出高飛犧牲打帶回保險分，兄弟將領先擴大到5比3；9局下半龍隊未能延續攻勢，最終兄弟就以兩分差收下勝利。

兄弟先發投手林暉盛主投5局，用90球僅被敲3安、失1分，壓制力十足，奠定球隊勝基；打線部分，宋晟睿夯出兩分砲與9局高飛犧牲打，單場3打點，攻守俱佳。

這場比賽吸引34,142名球迷進場，寫下味全龍本季主場的新高入場紀錄，展現龍隊人氣與大巨蛋的號召力。