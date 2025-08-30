運動雲

味全龍牛棚定心丸！李超本季30場登板　談今年進步關鍵

▲味全龍隊投手李超。（圖／味全龍隊提供）

記者胡冠辰／台北報導

味全龍中繼投手李超2025賽季持續展現穩定貢獻，至今已出賽30場，繳出2勝1敗、4次中繼成功、防禦率2.45、WHIP 1.21的不俗成績，近期更連續3場登板沒有失分，儼然成為龍隊牛棚的可靠選項；對於今年出賽數大幅增加，李超坦言一切都是「循序漸進」的結果。

「沒有說要一次就到位，就是一年一年慢慢努力，朝著小目標前進，出賽數的增加也是順其自然，因為自己慢慢有進步，機會也就越來越多，」李超說，他把心態放在「做好自己的事情」，每一次上場都全力以赴。

相比過去兩季合計僅19場登板，今年李超已經投滿30場，顯示教練團對他的信任度提升；談到防禦率壓在2.45，他認為最大進步在於學會了如何面對連續出賽的調適。

「以前常常第一場狀況很好，但第二場就有落差，今年訓練上就是在學習怎麼樣保持穩定，讓自己連續登板也能有相同的控制與表現，」李超提及。

隨著隊友呂詠臻轉隊，李超獲得更多出賽機會，被問到是否感受到額外壓力，他表示：「其實不會覺得壓力很大，比分接近的時候就是學習用平常心去丟，比分拉開也不要鬆懈，同樣要保持平常心。」

至於賽季剩最後一個多月，李超並未設定太多數據上的要求，但心中仍有一個小小期待：「我想看看能不能累積到30局，如果達成會蠻開心的，算是完成自己的小目標。」目前他已累積25.1局，達標機會相當大。

最後談到未來的角色定位，李超直言自己最嚮往的還是先發位置，「如果一切順利，我還是想往先發發展，因為從以前到現在都是先發，也是我最喜歡的位置；當然終結者也很刺激，但我還是比較喜歡先發。」

關鍵字： 味全龍中華職棒李超

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

