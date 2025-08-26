羅利「50轟」締雙紀錄　捕手史上首人、聯盟第1達陣

▲羅利炸裂本季第50轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

西雅圖水手強打捕手羅利（Cal Raleigh）再度轟出全壘打，成為本季全聯盟最先達成50轟里程碑的球員。今（26）日對戰聖地牙哥教士的比賽中，他擔任第2棒、指定打擊，首打席便從左投希爾斯（JP Sears）手中炸裂左外野超大號陽春砲，連2戰開轟、締造歷史。

首局面對滿球數、第9球的內角速球，羅利將球掃向左外野第2層看台，飛行距離達419英尺，水手主場球迷全體起立、歡聲雷動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

IT’S A 50-HOMER SEASON FOR CAL RALEIGH! pic.twitter.com/YtxwLVI66U — MLB (@MLB) August 26, 2025

前一戰對運動家之役，羅利在首局先轟出追平紀錄的第48轟，正式與堪薩斯市皇家培瑞茲（Salvador Perez）2021年所創下的捕手單季最多轟紀錄並列。隨後他又在第2打席擊出本季第49轟，一舉超越紀錄，全場爆發MVP呼聲，隊友也紛紛起身祝賀。

這次開轟則是再寫新猷，羅利正式成為全大聯盟第1位達成單季50轟的球員，同時他也是大聯盟史上首位單季達成50轟的捕手。

羅利本季已經打破以「捕手出賽時」最多轟紀錄（原紀錄為42轟），他目前還正朝著下一個目標邁進，希望打破左右開弓打者單季最多全壘打紀錄，目前此紀錄由傳奇球星曼托（Mickey Mantle）於1961年創下的54轟保持，羅利目前僅差4支。