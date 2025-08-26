湖人繼續補強禁區！　簽下213公分Ｇ聯盟「火鍋王」凱利

▲湖人簽下7呎中鋒凱利，他將在訓練營爭取正式名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今（26）日宣布簽下213公分長人凱利（Kylor Kelley），雙方達成訓練營合約，這位27歲中鋒上季曾披鵜鶘與獨行俠戰袍，共在NBA出賽11場，他也待過湖人所屬的G聯盟隊伍，他是2024年G聯盟的火鍋王，並入選該季的年度防守第1隊。

凱利身高7呎（約213公分）、體重230磅（約104公斤），他在奧勒岡州立大學效力兩季（2018-20），大四賽季繳出場均11.1分、5.3籃板、3.5阻攻，連兩年入選Pac-12年度防守陣容，並以場均阻攻數排名全美第2、Pac-12第1，展現「禁區守護神」的本色。

凱利生涯在NBA出賽11場（2場先發），上季他先後披上獨行俠和鵜鶘戰袍，場均上場11.5分鐘，能得3.1分、3.5籃板。今年2月3日，他代表獨行俠首度先發出戰克里夫蘭騎士，單場砍下12分、11籃板的雙十數據，外加1助攻、1阻攻，在禁區有一定的存在感。

▲凱利曾效力獨行俠、鵜鶘，在G聯盟更繳出亮眼防守表現。（圖／達志影像／美聯社）

在NBA發展聯盟的4個賽季，凱利待過奧斯汀馬刺（2020-21）、905暴龍（2022-23）、緬因塞爾提克（2023-24）與南灣湖人（2024-25），累積出賽108場（58場先發），場均8.3分、5.6籃板、2.0阻攻。上季效力南灣湖人期間，他出賽32場，場均能得11.5分、7.3籃板、2.4阻攻，投籃命中率高達68.2%。

凱利2024年曾獲選G聯盟年度防守第1隊，場均封阻數也領先全聯盟。除了NBA與G聯盟經歷，他也曾赴海外打球，足跡遍及英格蘭（2021-22）、加拿大（2022-23）與丹麥（2022-23），現在他將在湖人訓練營中爭取進入例行賽正式名單的機會。