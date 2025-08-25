道奇國西封王亮燈M31！大谷翔平第45轟　帥氣回敬噓聲教士球迷

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平25日（台灣時間）在客場對戰聖地牙哥教士之役，以「指定打擊、第一棒」先發，雖然前4打席無安打，不過第5打席轟出本季第45發全壘打，追平費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列國聯全壘打王。道奇最終以8比2擊敗教士，順利登上分區並列第一，分區封王魔術數字「M31」正式亮燈。

Shohei Ohtani put the cherry on top for the Dodgers, and this Padres fan just couldn't help himself ???? pic.twitter.com/OAl88Bp4uS August 24, 2025

道奇靠著日籍強投山本由伸主投6局僅失2分、飆出6K的好投，外加弗里曼（Freddie Freeman）演出雙響砲，前8局以7比2領先。大谷翔平面對好友松井裕樹，轟出全壘打。

特別的是，大谷在擊出全壘打繞壘回到休息區時，竟先繞到休息區旁邊與兩名教士球迷擊掌。據美媒報導，這兩位球迷在比賽過程中不斷對他大聲噓聲挑釁，結果大谷用這支全壘打與擊掌動作「帥氣回敬」，甚至賽後還再次跑向球迷擊掌，讓對方只能苦笑。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後笑說：「那個球迷真的整場在我耳邊大吼，很吵也很煩人。翔平平常不是會做這種事的人，所以我很驚訝，但他選擇主動走向球迷擊掌，真的展現了他的幽默感和人情味。」

道奇在與教士本季交手戰績以9勝4敗占上風，若最終勝率相同，道奇將保有分區排名優勢。