兄弟剋星！林家鋐致勝安跟著感覺走　洪總：原本要讓他短打

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹24日對戰中信兄弟逆轉勝，林家鋐猛打賞3安打、貢獻3打點，其中包含致勝安打，拿下MVP。洪總賽後表示，原本要讓他短打，還好最後不負眾望。

雄鷹8局上靠著魔鷹開轟扳平，林家鋐掃出2打點致勝安打建功，他賽後談到該打席：「一開始短打失敗，就想說沒有戰術，看能不能靠打擊推進建功。最近感覺確實滿好的，按照感覺去打，自然就有好結果。」

洪總指出：「林家鋐本來打擊就不差，只是對左投比較不順。今天之前，他對左投的打擊率只有一成多，所以有時候遇到左投就不一定會讓他上。不過最近表現不錯，就盡量讓他發揮。他的擊球點掌握得很好。6到9棒幾乎都是左打，想一想只有林家鋐比較順手，結果他也不負眾望打出安打。」

▲中職林家鋐。（圖／記者李毓康攝）

至於如何克服左投劣勢？林家鋐坦言：「教練有建議一些打法，練習時慢慢修正，找到比較好的感覺。」儘管連兩戰以1分不敵兄弟，他也強調，大家都很正面，「每天都是新的一天，想辦法幫球隊拿下勝利。」

面對兄弟打擊率超過三成五，林家鋐笑說：「好像很多人跟我提到這件事。不過我就是每場比賽全力以赴，按照情蒐會議策略去準備，剛好都有把握住。」本周狀態火燙，連4戰敲安，他坦言：「運氣比較好，延續氣勢，心態上不會受到太大影響，打擊還是照平常準備。」

此役還有小插曲，林家鋐透露，前兩局面對新洋投那瑪夏時，感受到強烈壓制力，他笑說：「那瑪夏真的很有威力，我還跟（捕手）肇元說，『他超強的！』或許我沒講的話，他可以強到第六局。」