陳鏞基炸裂關鍵兩分砲　統一獅狂掃14安8比2痛宰桃猿搶勝

▲陳鏞基。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／桃園報導

統一獅24日客場交手樂天桃猿的比賽中展現強大火力，第3局猛攻灌進4分，加上先發洋投奧德銳4局無失分壓制，終場就以8比2擊敗桃猿，順利收下勝利。

此役統一獅派出新洋投奧德銳掛帥先發，他表現可圈可點，4局投球內容中送出2K未失分，僅被敲出2支安打；反觀樂天桃猿先發投手林子崴在第3局遭遇亂流，單局被統一打線敲出3支安打，包括陳鏞基的2分砲，最終4.2局失6分（2責失），吞下敗投。

統一獅在第3局攻勢猛烈，利用桃猿守備失誤與集中安打串聯，由陳傑憲先擊出帶有打點的滾地球破蛋，接著林佳緯補上適時二壘安打擴大比分，隨後陳鏞基再補上關鍵兩分砲，一舉將比數拉開至4比0。

第4局獅隊再度發動攻勢，蘇智傑與林祖傑連續安打，潘傑楷推進後由林岱安敲出2分打點二壘安打，統一持續擴大領先優勢至6比0

樂天桃猿在前4局面對奧德銳幾無招架之力，直到第6局才靠著成晉、林智平與林泓育的連續安打展開反攻，雖然林承飛擊出雙殺打，但帶有一分打點，終於破蛋。

8局上半統一憑藉林泓弦、陳傑憲適時安打再添2分，將計分板上的數字改寫至8比1。

8局下半桃猿再靠保送與安打展開攻勢，由林泓育擊出滾地球帶有打點，將比數追至2比8，但後續無法再擴大攻勢，終場仍以6分差落敗。