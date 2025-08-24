岳東華簡單失誤多？平野惠一評準備不足　美技很多仍選他金手套

▲中職岳東華。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟內野手岳東華近期守備表現引起熱議，近9場比賽出現3次失誤。談及「簡單失誤」的原因，總教練平野惠一認為，主要是準備不足所致，但他也替岳東華緩頰表示：「他還是有非常多美技拯救過球隊。」

同樣是內野手出身的平野惠一回想自身經驗說：「這類簡單的失誤，其實多半是準備不足。在每一個PLAY之前，應該要預想可能來的球種與處理方式，提前做好預測與準備。如果真的照預測來最好，但反而是看似簡單的滾地球，最容易因輕忽而發生失誤。」

二壘手岳東華經常有接球後換手的動作，平野惠一認為這個瞬間特別容易出現瑕疵：「很多時候大家會覺得東華一定能抓下出局數，因此也會用更嚴格的標準看待、指導他。我相信他本人也會對自己要求很高。」前一場比賽因他的失誤導致失分，平野坦言，自己從春訓就再三強調：「棒球比賽需要27個出局數，如果發生失誤，那就得多抓1個，變成28個出局數才能結束比賽。」

談到金手套，平野惠一說：「當然希望他能加油，去搶下金手套。雖然我不確定台灣金手套的評選標準是什麼，但如果我是評審，我一定會選他，因為憑藉他的守備，球隊已經贏下了太多比賽。」