詹皓晴克里夫蘭女網賽拿下亞軍　締個人賽史最佳

▲詹皓晴與中國好手蔣欣玗搭檔，奪下克里夫蘭女網賽亞軍。（圖／劉雪貞提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣女網名將詹皓晴與中國好手蔣欣玗，本周攜手挑戰美國WTA 250等級的克里夫蘭女網賽，繳出亮眼表現，一路過關斬將闖進女雙決賽。今晨冠軍戰面對頭號種子塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）、哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina），以6比7（3比7）、4比6落敗，最終收下亞軍。

詹皓晴與蔣欣玗榮膺大會女雙第2種子，前幾輪發揮穩定，詹皓晴終於突破「8強魔咒」，她本季前21站都沒能闖過8強。

今日決賽首盤，「海峽組合」雖率先被破發，但隨即回破兩次，盤末更救下兩個盤末點，將比賽拖入搶七。可惜搶七局開局就落後，最終以3比7讓出。

進入次盤，「海峽組合」第8局先遭破發，雖然第9局立刻回破，但隨後發球局再度失守，以4比6再丟一盤，最終無緣逆轉、收下亞軍，儘管錯過個人本季首冠，不過詹皓晴締造了個人賽史最佳成績。

蔣欣玗本季上半段與另一位台將吳芳嫺搭檔，曾在奧克蘭、荷巴特封后，並闖進多哈決賽，共收穫2冠1亞。法網過後改與詹皓晴聯手，兩人先後出戰華盛頓、蒙特婁、辛辛那提，成績平平，克里夫蘭站終於攜手闖進決賽，為即將開打的美網暖身。