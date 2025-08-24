運動雲

>

詹皓晴克里夫蘭女網賽拿下亞軍　締個人賽史最佳

▲▼詹皓晴與中國好手蔣欣玗搭檔，奪下克里夫蘭女網賽亞軍。（圖／劉雪貞提供）

▲詹皓晴與中國好手蔣欣玗搭檔，奪下克里夫蘭女網賽亞軍。（圖／劉雪貞提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣女網名將詹皓晴與中國好手蔣欣玗，本周攜手挑戰美國WTA 250等級的克里夫蘭女網賽，繳出亮眼表現，一路過關斬將闖進女雙決賽。今晨冠軍戰面對頭號種子塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）、哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina），以6比7（3比7）、4比6落敗，最終收下亞軍。

詹皓晴與蔣欣玗榮膺大會女雙第2種子，前幾輪發揮穩定，詹皓晴終於突破「8強魔咒」，她本季前21站都沒能闖過8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日決賽首盤，「海峽組合」雖率先被破發，但隨即回破兩次，盤末更救下兩個盤末點，將比賽拖入搶七。可惜搶七局開局就落後，最終以3比7讓出。

▲▼詹皓晴與中國好手蔣欣玗搭檔，奪下克里夫蘭女網賽亞軍。（圖／劉雪貞提供）

進入次盤，「海峽組合」第8局先遭破發，雖然第9局立刻回破，但隨後發球局再度失守，以4比6再丟一盤，最終無緣逆轉、收下亞軍，儘管錯過個人本季首冠，不過詹皓晴締造了個人賽史最佳成績。

蔣欣玗本季上半段與另一位台將吳芳嫺搭檔，曾在奧克蘭、荷巴特封后，並闖進多哈決賽，共收穫2冠1亞。法網過後改與詹皓晴聯手，兩人先後出戰華盛頓、蒙特婁、辛辛那提，成績平平，克里夫蘭站終於攜手闖進決賽，為即將開打的美網暖身。

關鍵字： 網球WTA詹皓晴蔣欣玗克里夫蘭女網賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

【橋斷16人墜】黃河特大橋斷裂瞬間　居民嚇醒：以為地震來了！

熱門新聞

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

2台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

3不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

4被胖哥呼喚回來了！猿迷擠爆桃園

5「龍仔」本季第19轟打破隊史紀錄

最新新聞

1黃韋盛腳踏車爆胎？神奇盜壘佐「曼陀珠」笑稱感謝老天爺

2前湖人後衛洗刷涉賭嫌疑！損失仍慘重

3韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

4Kobe冥誕！遺孀親吻照表達思念　

5詹皓晴克里夫蘭女網賽拿下亞軍

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366