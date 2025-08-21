勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

▲前最佳第6人布洛格登預計加盟勇士。（圖／達志影像／美聯社）

勇士的補強因為前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）動向未明朗而卡關，不過新爆料天王阿里（Ary）今（21）日披露，2023年最佳第6人布洛格登（Malcolm Brogdon）預計前進灣區，提升後場輪替深度。另外，小柯瑞（Seth Curry）也還在勇士潛在的後場補強名單上。

現年32歲的布洛格登今夏成為自由球員，他上季效力華盛頓巫師，場均繳出12.7分、4.1助攻與3.8籃板，投籃命中率43.3%，雖然三分命中率下滑到28.6%，仍展現穩健的控球與組織能力。他生涯9個賽季待過公鹿、溜馬、塞爾提克、拓荒者與巫師，以穩健的雙能衛身手和豐富的季後賽經驗著稱，他也是2023年度最佳第6人得主。

除了布洛格登，勇士也密切關注小柯瑞等外線射手。小柯瑞上季替黃蜂出賽68場，平均上場15.6分鐘，三分球命中率高達45.6%。這位34歲資深射手生涯曾效力過9支NBA球隊，包括兩度回鍋達拉斯與布魯克林，生涯三分命中率達43.3%，是例行賽與季後賽的可靠外線武器。

另一方面，《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）透露，多次被點名新賽季將披勇士戰袍的39歲冠軍中鋒霍佛德（Al Horford），合約中將包含球員選項。根據之前的消息，雙方有望達成2年1100萬美元合約。

勇士在兩大核心柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）邁入生涯後段，亟需更多可靠的資深球員來支撐競爭力。布洛格登的加盟，不僅能分擔控球壓力，也能提升板凳深度。

