道奇錯失點亮魔術數字良機　羅伯斯嘆：本該贏下

洛杉磯道奇今（19）日以3比4遭科羅拉多落磯再見安打擊敗，錯失提前點亮封王魔術數字34的機會，也吞下本季對戰落磯首敗。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言這是場「本該贏下的比賽」，感嘆球隊打線關鍵時刻未能把握機會。

道奇打線此役雖擊出8支安打，但被三振多達12次，僅攻下3分。羅伯斯坦言，「有幾位打者表現不錯，但整體火力不足，老實說這讓我很驚訝。」

他指出對手先發弗里蘭（Kyle Freeland）手指一度出現傷況，他們卻未能把握機會敲出致勝一擊，「有得分機會卻沒有轉化，這真的很可惜。」

投打相比之下，先發投手山本由伸投出優質內容，7局用103球失3分，送出6次三振，強勢壓制落磯打線。羅伯斯強調，「山本真的投得很好，以他的內容來看，這場比賽我們本該要贏，正因如此，才更難用言語形容這場比賽。」

他補充說，「我們先發投手撐到第7局，第8局我們也守住沒有失分，相較之下，對方先發只投到第4局就退場，但我們還是沒有贏下比賽，這就是令人難以接受的地方。」