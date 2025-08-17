運動雲

大都會新秀麥克萊恩初登板無失分奪勝　林多盛讚：完全不像第一次上場

▲紐約大都會新秀投手麥克萊恩（Nolan McLean）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約大都會新秀投手麥克萊恩（Nolan McLean）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會新秀投手麥克萊恩（Nolan McLean）17日在花旗球場完成夢幻初登板，對戰西雅圖水手先發5.1局無失分，僅被擊出2支安打，送出8次三振，助隊最終3比1拿下久違勝利；他成為繼「黑騎士」哈維（Matt Harvey）之後，唯一能在大聯盟初登板交出無失分、並奪下勝投的大都會先發投手。

麥克萊恩原本僅在3A出賽過16場（13場先發、3場後援），球團甚至在登板前不斷提醒球迷「不要期待過高」，然而他首局就三振對手，並在第3局上演背後接球的關鍵雙殺守備，徹底震撼滿場球迷。

當總教練門多薩（Carlos Mendoza）在麥克萊恩投了91球後將他換下時，Citi Field一度爆出噓聲，但隨即全場起立鼓掌，為這位新秀送上熱烈喝采。

門多薩賽後笑說：「我聽得一清二楚，如果我是觀眾，可能也會噓自己吧。」

在麥克萊恩撐場的同時，打線也有所發揮。林多（Francisco Lindor）在3局下敲出帶有打點的2壘安打，幫助球隊先馳得點，之後再靠2分保險分與終結者迪亞斯（Edwin Díaz）6個出局數救援，大都會終於守住領先。

林多賽後也盛讚這位小老弟：「你完全看不出來這是他的第一次登板。」

比賽第6局後，球場大螢幕帶到板凳上的麥克萊恩，球迷高喊歡呼，他則靦腆微笑，接著舉起拳頭向觀眾致意；賽後他形容：「太不真實了，我真的想像不出比這更完美的劇本。」

大都會隊友也沒有放過這位焦點人物，賽後在休息室用啤酒為他澆頭慶祝，久違的Citi Field，終於再度充滿喜悅氛圍。

作為球隊第3號潛力新秀、全大聯盟排名第37，麥克萊恩的初登板讓球團與球迷看見了未來的希望，門多薩原先不願承諾會再讓他先發，但被問到是否值得下一次機會時，他最後笑著回應：「我想應該是的，你不覺得嗎？」

