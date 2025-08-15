小笠原慎之介「4球」奪大聯盟首勝！　三振42轟舒瓦伯解危

▲小笠原慎之介奪下大聯盟首勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

華盛頓國民日籍左投小笠原慎之介在今（15）日對費城費城人的比賽中，僅用4球就完成0.1局無安打、無失分，並靠著隊友於下半局逆轉比數，順利拿下生涯首場大聯盟勝投。

7局下，國民以1比2落後，2出局一壘有人局面，小笠原臨危上場，面對本季敲出42轟的舒瓦伯（Kyle Schwarber），先後以指叉球與滑球連續取得2次揮空，並在1好2壞情況下，用外角滑球再度引誘舒瓦伯，收下揮空三振，整個打席完全未讓對手碰到球。

國民隨後在7局下由特納（José Tena）擊出2分打點安打完成逆轉，小笠原在僅面對1名打者的情況下退場，8局交由費雷爾（Jose A. Ferrer）接手，終場國民以3比2守成，小笠原順利收下大聯盟生涯首勝。

小笠原於7月7日對波士頓紅襪完成大聯盟初先發，主投2.2局被敲7支安打、失4分；7月13日對密爾瓦基釀酒人再先發4局失3分，2場合計0勝1敗、防禦率9.45，賽後被降至3A。經過小聯盟調整後，本月4日重返大聯盟，至今7場出賽防禦率修正為6.28。