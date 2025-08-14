生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

▲歐尼爾坦承生涯長期服用止痛藥。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）生涯靠著驚人體格與力量稱霸禁區，打爆對手、轟碎籃板是家常便飯，但他近日坦承，自己幾乎整段19年球員生涯，都在止痛藥的陪伴下度過，甚至上癮到連醫生警告都不理。

歐尼爾在《Armchair Expert with Dax Shepard》節目中回憶，當時身體長年帶傷，必須靠藥物才能上場，「醫生說1天吃1顆，我就吃3顆，我自己的算法就是這樣。」他形容，那時每天的「套餐」就是1份三明治、薯條，再加2顆藥，日復一日長達19年。

隨著年齡增長，歐尼爾的傷勢越積越多，體重問題也讓他行動更加吃力，更加依賴止痛藥維持比賽狀態。雖然他憑藉龐大身軀與技術，最終拿下4座NBA總冠軍與3座總決賽MVP，但背後的代價卻是腎臟受到損害。

他早在2022年就對記者承認「用了很多止痛藥」，並透露醫生發現他的腎臟已經受影響，「所以我現在完全不碰任何補劑或藥物，只想讓腎臟好好休息，不想再讓它出問題。」

歐尼爾在2011年宣布退休，結束輝煌的19年NBA生涯，留下場均23.7分、10.9籃板、2.3阻攻的數據，並多次入選全明星賽、榮登名人堂。