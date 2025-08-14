運動雲

>

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

▲▼歐尼爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐尼爾坦承生涯長期服用止痛藥。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）生涯靠著驚人體格與力量稱霸禁區，打爆對手、轟碎籃板是家常便飯，但他近日坦承，自己幾乎整段19年球員生涯，都在止痛藥的陪伴下度過，甚至上癮到連醫生警告都不理。

歐尼爾在《Armchair Expert with Dax Shepard》節目中回憶，當時身體長年帶傷，必須靠藥物才能上場，「醫生說1天吃1顆，我就吃3顆，我自己的算法就是這樣。」他形容，那時每天的「套餐」就是1份三明治、薯條，再加2顆藥，日復一日長達19年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著年齡增長，歐尼爾的傷勢越積越多，體重問題也讓他行動更加吃力，更加依賴止痛藥維持比賽狀態。雖然他憑藉龐大身軀與技術，最終拿下4座NBA總冠軍與3座總決賽MVP，但背後的代價卻是腎臟受到損害。

他早在2022年就對記者承認「用了很多止痛藥」，並透露醫生發現他的腎臟已經受影響，「所以我現在完全不碰任何補劑或藥物，只想讓腎臟好好休息，不想再讓它出問題。」

歐尼爾在2011年宣布退休，結束輝煌的19年NBA生涯，留下場均23.7分、10.9籃板、2.3阻攻的數據，並多次入選全明星賽、榮登名人堂。

關鍵字： NBA歐尼爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

曾頌恩攻守俱佳破僵局　兄弟2：0力退味全終止對戰4連敗守龍頭

曾頌恩攻守俱佳破僵局　兄弟2：0力退味全終止對戰4連敗守龍頭

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

德保拉盼明年健康回歸披黃袍再戰：希望能在這投很多年

德保拉盼明年健康回歸披黃袍再戰：希望能在這投很多年

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

熱門新聞

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1發嘲諷中華男籃迷因　FIBA：只是幽默

2兄弟註銷德保拉　登錄柯威士

3古久保盼引進Trackman　聯盟曝有補助

4俠客歐尼爾生涯19年都止痛藥成癮

5敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

最新新聞

1俠客歐尼爾生涯19年都止痛藥成癮

2發嘲諷中華男籃迷因　FIBA：只是幽默

3曼聯隊長喊話全隊聚焦集體榮耀

4曾頌恩破僵局　兄弟守住龍頭

5攻城獅正式簽下狀元劉丞勳！未來定位曝

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366