金鏞炸裂！統一獅雙轟5比1勝　悍將苦吞5連敗

▲陳鏞基。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅13日作客富邦悍將，陳鏞基、胡金龍首次聯手開轟領軍，以5比1踢館成功取得3連勝，悍將則是本季第5次5連敗。

林安可保送上壘，陳鏞基轟出兩分砲獅隊取得2比0領先。這一轟也讓陳鏞基成為統一獅隊史全壘打王，生涯累計135轟，超越原紀錄高國慶。目前現役的百轟打者還有蘇智傑（123轟）、林安可（108轟）可望挑戰紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獅隊4局上由陳聖平敲出安打發動攻勢，兩出局後朱迦恩的打席，發生判決爭議，經獅隊總教練林岳平挑戰後，改判為觸身球上壘，當時悍將總教練陳金鋒對改判不滿上前抗議。這段小插曲結束後，獅隊攻佔一、二壘，林佳緯適時安打攻下1分，獅隊取得3比0領先。

胡金龍6局上也轟出2分全壘打，完成史上首次與陳鏞基同披獅袍的同場開轟紀錄。過去兩人曾有兩次同場開轟紀錄，都是胡金龍在義大時期，分別是2014年8月9日及2015年10月7日。

悍將6局下反攻，范國宸掃出安打後，張進德掃二壘安打，助隊攻下1分。

獅隊先發投手周彥農生涯第2次先發，主投4局，用69球，包含40顆好球，被敲2支安打，有4次保送，奪1次三振，無失分。胡智爲中繼3局，被敲2支安打，有2次保送，奪3次三振，失1分。髙塩將樹、陳韻文接替守住勝利。

悍將先發力亞士投6局，被敲8支安打，包含2轟，有4次保送，奪7次三振，失5分，承擔本季第9敗。悍將曾在4月4日至4月9日、4月13日至4月19日經歷5連敗，5月2日至5月10日則是6連敗，5月31日至6月10日苦吞最長7連敗。此次為第5次5連敗。