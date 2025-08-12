黃子鵬攜兒子花米開球萌翻全場！曝林立兒子傳承基因超強打

▲▼黃子鵬與兒子花米開球。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿12日於大巨蛋主場舉辦「黃子鵬專屬球員日」，由兒子「花米」擔任開球嘉賓。黃子鵬透露，兒子目前與林立的兒子一起在夢無限迷你棒球俱樂部玩球，並提到林立的兒子「基因不騙人」，打擊非常強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽前，黃子鵬牽著5歲的兒子花米大方出場，與球迷揮手打招呼。女兒米霏也登場，將球遞給花米，並順利開出好球。

黃子鵬笑著說：「平時只是讓花米玩玩球而已，假日會參加社區棒球。」在前一場比賽中，黃子鵬在大巨蛋出賽，花米看到陳子豪對他開轟時還「啊」了一聲，似乎有些察覺不妙的感覺。

偶爾會和花米一起玩傳接球，黃子鵬表示，如果未來他想加入球隊，他會全力支持。「因為爸媽從小也不會阻止孩子做自己喜歡的事。我會讓兒子自己去感受，不管他做什麼，都期待與我分享。」

目前觀察花米可能偏好打擊多於投球，黃子鵬笑著說：「可能他喜歡跑步，打出去後一直跑。但我希望他投球啊，因為他打出去我就得去撿球。」

隊友林立的兒子目前6歲，也和花米一起在夢無限打球。黃子鵬表示：「我看過他兒子打擊，真的是『有其父必有其子』，嚇死人！根本不是同齡該打的球，他會『喬』想要打的位置，結果打出去超遠的。」

▲黃子鵬的兒子花米與女兒米霏。（圖／樂天桃猿提供）