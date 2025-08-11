運動雲

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

▲▼ 道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間11日在主場4比5不敵多倫多藍鳥，雖然「二刀流」球星大谷翔平首局轟出本季第41號全壘打，並貢獻4打數2安打、1打點，外加一次盜壘成功，但在第6局關鍵時刻的盜三壘失敗，引來總教練羅伯斯（Dave Roberts）罕見的批評。

大谷本戰以第一棒指定打擊身份先發，1局下半擊出首打席全壘打，幫助球隊建立得分，然而道奇全場雖擊出10支安打、獲得13次四壞球，卻留下高達16個殘壘，關鍵時刻遲遲無法送回分數，錯失多次擴大領先的機會。

羅伯斯賽後在「SportsNet LA」的轉播中直言：「有好的地方，也有不好的地方，我們選到很多四壞球，給對手壓力，也創造了局面，但在有機會大幅拉開比分的時候，關鍵一擊沒能出現。」

比賽進行到第6局，當時道奇3比2領先，大谷先敲中前安打，達成連3場雙安的紀錄，隨後成功盜上二壘，這是他本季第17次盜壘成功；隨著史密斯（Will Smith）選到保送，一、二壘有人，打者是首局開轟的弗里曼，道奇有望擴大領先。

然而在雙盜戰術中，大谷試圖盜三壘，卻遭藍鳥捕手精準傳球觸殺，讓滿場觀眾發出一片嘆息。

羅伯斯對此並不諱言表示失望：「那是他（大谷）的判斷，那是一個不好的表現，」隨後羅伯斯也暗示這個失誤對比賽走向造成影響。

此外道奇在9局下半仍握有一線生機，藍鳥投手連送3次四壞，讓道奇在一出局時形成滿壘，大谷站上打擊區，卻在滿球數時揮空遭三振；隨後貝茲擊出游擊滾地球結束比賽，道奇最終4比5敗北，無緣橫掃美聯勝率最高的藍鳥隊，與國聯西區第二的教士隊差距縮小至2場。

