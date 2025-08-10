勞瑞安諾延長10局再見安打！　教士近13戰10勝狀態超燙

▲勞瑞安諾延長賽擊出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖地牙哥教士外野手勞瑞安諾（Ramon Laureano）在延長賽扮演英雄角色，於10局下擊出再見安打，帶領球隊以5比4擊退波士頓紅襪，在國聯西區的激烈爭奪戰中緊追洛杉磯道奇。

教士此役迎回先發投手金恩（Michael King），這是他自5月19日以來首次登板，面對近期火力旺盛的紅襪。雖然金恩投2局就失掉2分，還有2次保送，狀態明顯還需調整，但教士依舊找到致勝之道。

比賽進行至9局上，教士以1分領先，紅襪安東尼（Roman Anthony）擊出場地規則二壘安打扳平比數。

延長賽10局下，教士在一、二壘有人情況下，勞瑞安諾鎖定紅襪投手懷特洛克（Garrett Whitlock）首球，將1顆時速83英里的滑球擊向地面，彈過三壘手布萊格曼（Alex Bregman）頭頂，代跑的柏賈爾茲（Xander Bogaerts）從二壘衝回本壘，攻下致勝分。

The rookie comes up clutch!



Roman Anthony ties it up for the @RedSox in the 9th! pic.twitter.com/Qzz3f1Q5g5 — MLB (@MLB) August 10, 2025

Ramon Laureano WALKS IT OFF for the Padres! pic.twitter.com/3pwOfQi9qP — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 10, 2025

勞瑞安諾與歐赫恩（Ryan O’Hearn）皆是在交易大限時由巴爾的摩金鶯換來，2人加盟後立刻展現價值。勞瑞安諾本季在教士與金鶯合計出賽90場，打擊率0.290、上壘率0.353、長打率0.529，敲出16轟、54分打點，累積2.7的 bWAR與145的OPS+。

近期狀態火燙的教士近13戰拿下10勝，積極補強後全力衝擊季後賽，目前在國聯西區落後道奇3場，分區爭奪戰持續升溫。