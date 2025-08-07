蘇亞雷斯近5戰狂失18分　前費城人投手痛批「沒油了」





▲蘇亞雷斯近況極差。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）近期狀態持續低迷，今（7）日先發登板以1比5不敵金鶯，不僅再度吞敗，也引來前費城人投手柏塔利克（Ricky Bottalico）的嚴厲評論，直指他已經「沒油了」，疲態盡現。

「他看起來不再是同一個投手了。」柏塔利克在《NBC Sports Philadelphia》節目中直言，「球速下滑、控球不穩，看得出來他有些疲憊，我認為他已經撐不住了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

數據也證實這個說法，蘇亞雷斯本季前12場先發僅失18分，但時間拉到最近5場，他就失掉相同的18分，自明星賽後防禦率高達5.79，與他上半季一度被視為賽揚競爭者的水準形成鮮明對比。

本場面對金鶯系列賽最終戰，蘇亞雷斯前幾局尚能穩定壓制，但第4局徹底崩盤，狂失4分，包括梅奧（Coby Mayo）轟出的3分砲，且他全場最快球速僅90英里，較其過去的91-93英里有所下滑，令外界更加擔憂其身體狀況。

Coby Mayo launches a 3-run homer for the @Orioles! pic.twitter.com/DBZfxnltet — MLB (@MLB) August 6, 2025

「開局還不錯，但第4局整個崩潰。」蘇亞雷斯賽後坦言，「動作整個跑掉了，我也一段時間沒有拉長局數了，不過不能拿這些當藉口，我知道我必須更好。」

他此役投6又1/3局，被敲9安、失5分，三振3人、無保送，但遭打者擊出多次扎實擊球，無法有效壓制金鶯攻勢，7局上被哈樂戴（Jackson Holliday）敲出帶有打點的一壘安打後退場，共用86球。

Orioles go up 5-1 after Alex Jackson hits another double, followed by the single here from Jackson Holliday #Birdland pic.twitter.com/iF5Lor2q6p — SleeperOrioles (@SleeperOrioles) August 6, 2025

總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後未將責任全歸咎於投手，坦言打線也未能把握機會，全隊得點圈10打數僅1安，錯失多次反攻機會。

更令人費城人憂心的是，蘇亞雷斯並非唯一狀態下滑的投手，王牌投手惠勒（Zack Wheeler）因肩膀不適，已從周六先發延後至下周一；另位潛力新星佩因特（Andrew Painter）仍在Tommy John手術後復健，回歸時程未定，費城人在接下來德州與休士頓的10場客場之旅中，投手輪值壓力將面臨極大挑戰。

柏塔利克最後語重心長指出，「蘇亞雷斯一直以來的魅力在於不用壓倒性的球速也能成功，但『技巧』與『疲憊』之間其實界線很細，而他現在正搖搖欲墜。」