戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

Anthony Davis posted these messages on his Instagram story:



“A man who doesn’t care anymore was once a man who cared too much.”



“????????”



Stay strong, AD! pic.twitter.com/WkcvzSgjm5 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) August 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

自從今年2月被交易至獨行俠後，明星長人戴維斯（Anthony Davis）鮮少在社群媒體發文，他近日罕見連續更新Instagram限時動態，卻貼出充滿情緒暗示的文字，「一個不再在乎的人，曾經是在乎到極致的人。」引發球迷對他心理狀態的擔憂。

戴維斯近期連續兩天發出「神祕」限動，其中包含一則僅有鬱悶表情與雙手合十祈禱表情符號，另一則寫道，「一個不再在乎的人，曾經是在乎到極致的人。」情緒似乎十分低落，他目前正從視網膜剝離手術中復原，身心狀態引起關注。

有球迷看了直言，「這讓我心都碎了。」有人推測他仍對湖人交易他感到憤怒，不少洛城球迷在社群平台表達思念，「拜託說你要被交易回湖人」、「我好想他」、「把我那隻惡魔帶回家」。部分支持者則將戴維斯的貼文視為動力來源，預測他新賽季將大爆發，「獨行俠下季奪冠鎖定」、「MVP球季要來了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴維斯近日限動發出耐人尋味言論，引發球迷熱烈討論。（圖／路透）

這位9屆全明星長人上季僅為獨行俠出賽9場，繳出場均20分、10.1籃板與4.4助攻。他曾在被湖人交易前，要求補進「傳統中鋒」，好讓他重返大前鋒角色，未料不久後就被送往達拉斯。

無論這些貼文背後真正的情緒為何，目前只有戴維斯本人能給出解釋。不過可以確定的是，外界對他在新賽季的表現高度關注，這將決定獨行俠交易出自家招牌球星換來他，是否值得。