鄧愷威與千賀滉大同場較勁　日媒也關注：109公斤台灣巨漢右投

▲ 鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅美投手鄧愷威今（3）日迎來大聯盟生涯首次先發，代表舊金山巨人作客對戰紐約大都會，正面交鋒日籍強投千賀滉大。鄧愷威的亮相不僅讓台灣球迷熬夜關注，也登上日本媒體版面，被形容為「身高193公分、體重109公斤的巨漢」。

此戰是鄧愷威首度擔任大聯盟先發，也是近7年首位先發出賽的台灣投手；對手為實力與人氣兼具的日籍投手千賀滉大。 千賀此戰是傷癒復出的第3場先發，力拚本季第8勝。

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值得注意的是，兩人也分別代表台灣與日本，被外界視為一場難得的「台日先發對決」。

千賀在前一場對巨人的比賽中，被查普曼（Matt Chapman）轟出兩發全壘打，僅投5局失3分，今戰志在復仇。大都會也正值四連敗低潮，戰況壓力不小。

鄧愷威此戰首局就挨轟，主投3.1局，用球數67球、其中44球為好球，被敲4支安打、失5分，另有3次保送與4次三振，退場時防禦率為13.50，球速最快153公里。

千賀滉大則僅投4局就被敲出5支安打、包括1轟，失掉4分，在球隊以1分領先的情況下退場，防禦率2.31。目前大都會以7：4領先。

日媒也特別撰文介紹鄧愷威，「來自台灣的右投，身高193公分、體重109公斤，是一名體格壯碩的投手。雖然在大聯盟僅有4場救援登板經驗，但在小聯盟累積投球局數達613又1/3局，送出761次三振，具備強力三振能力。本季於3A的奪三振率高達14.33，是一名值得關注的潛力先發。」